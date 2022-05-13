Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şampiyon Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı Avrupa'da da ses getirmek istiyor

    Bordo-Mavililer’in şampiyon hocası, “Şampiyonlar Ligi müziği çok güzel. Mourinho burada bu takım buranın takımı değil demişti. Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı çok isterim” dedi.

    Şampiyonlar ligi müziği çok güzel!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Şampiyonlar Ligi müziği çok güzel. Organizasyonların en büyüğü ve özeli. Mourinho burada bu takım buranın takımı değil demişti. Orası çok farklı bir yer. Bizim mevcudun daha iyisini yapıp deneyimizi geliştirmemiz lazım. Play-off takımlarına bakıyorum ve rakipler üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım hem Trabzonspor ve ülke ekonomisi adına orada yer alırız. Katılmak çok isterim" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Avcı, "Sağ stoperde sol ayaklı olmasına rağmen mecburen Ahmetcan'ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre sağbek bakacağız. Yine 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Bu mevkilere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Nwakaeme'nin kalmasını istediğini ve topun yönetimde olduğunu belirtti. Avcı, Puhacz ve Denswil ile ilgili karar verdiklerini ve bunu sezon sonu açıklayacaklarını söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
    Haberler Spor Şampiyon Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı Avrupa'da da ses getirmek istiyor
        SON DAKİKA