Şampiyon Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı Avrupa'da da ses getirmek istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Şampiyonlar Ligi müziği çok güzel. Organizasyonların en büyüğü ve özeli. Mourinho burada bu takım buranın takımı değil demişti. Orası çok farklı bir yer. Bizim mevcudun daha iyisini yapıp deneyimizi geliştirmemiz lazım. Play-off takımlarına bakıyorum ve rakipler üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım hem Trabzonspor ve ülke ekonomisi adına orada yer alırız. Katılmak çok isterim" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Avcı, "Sağ stoperde sol ayaklı olmasına rağmen mecburen Ahmetcan'ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre sağbek bakacağız. Yine 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Bu mevkilere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Nwakaeme'nin kalmasını istediğini ve topun yönetimde olduğunu belirtti. Avcı, Puhacz ve Denswil ile ilgili karar verdiklerini ve bunu sezon sonu açıklayacaklarını söyledi.

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