Fenerbahçe’yi deviren Vakıfbank Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

Vakıfbank şampiyonluğa abone... Misli.com Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 mağlup eden VakıfBank seride durumu 3-2'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Sarı- Siyahlılar böylelikle üst üste 4'üncü, toplamda ise 13'üncü lig şampiyonluğunu kazanmayı bildi. Maça tempolu başlayan VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Guimaraes'in sayılarıyla maçın hemen başında 6-2 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Sarı-siyahlıların farkı 7 sayıya kadar çıkardığı (15-8) mücadelede konuk ekip, Vargas ve Fedorovtseva ile skoru 24-23'e getirse de Haak'ın son sözü söylediği ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.
FİNALİN MVP'Sİ ZEHRA
İkinci sette Fenerbahçe 15. sayıda öne geçmesine rağmen 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0. Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Büyük bir heyecana sahne olan Final Serisinin En Değerli Oyuncusu VakıfBank'tan Zehra Güneş seçildi. Bu sezon dördüncü kupasını kazanan VakıfBank, 5. kupa için 22 Mayıs'ta Şamipyonlar Ligi finaline çıkacak.
Nefesleri kesen final serisi sonunda Vakıf- Bank, 5. maçta Fenerbahçe Opet'i set vermeden yendi. Seride durumu 3-2'ye getirip Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.