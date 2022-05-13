Fenerbahçe’yi deviren Vakıfbank Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu





FİNALİN MVP'Sİ ZEHRA

İkinci sette Fenerbahçe 15. sayıda öne geçmesine rağmen 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0. Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Büyük bir heyecana sahne olan Final Serisinin En Değerli Oyuncusu VakıfBank'tan Zehra Güneş seçildi. Bu sezon dördüncü kupasını kazanan VakıfBank, 5. kupa için 22 Mayıs'ta Şamipyonlar Ligi finaline çıkacak.