F.bahçe Sörloth’un menajeri ile İstanbul'da görüştü

Önümüzdeki sezon için transfer planlarını uygulamaya geçen Fenerbahçe yönetimi ve Başkan Ali Koç, İstanbul'a gelen Norveçli santrfor Alexander Sörloth'un menajeri ile bir araya geldi. Sarı-Lacivertli yönetim Sörloth'un temsilcisinden hem Norveçli futbolcunun hem de kulübü Leipzig'in taleplerini dinledi. Fenerbahçe yönetiminin de Sörloth için nasıl bir plan izleyeceği de ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Sörloth'a yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Alman kulübü Leipzig'e ise 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunacak. Kiralama ücreti ise 1.5 milyon Euro olacak. Fenerbahçe Sörloth için toplam 18 milyon Euro'luk bir bütçe planlaması yaparken Leipzig kulübünün şu andaki düşüncesinin kiralama değil direkt satış olduğu ifade ediliyor. Alman kulübü ayrıca 12 milyon Euro bonservis de talep ediyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe teklifini hem Sörloth hem de Leipzig'e ilettikten sonra Alman kulübü ile ciddi bir pazarlık içerisine girmesi çok yüksek ihtimal olarak görülüyor.