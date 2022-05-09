Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş’la berabere kalan Fenerbahçe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

    Fenerbahçe'nin sırtı Beşiktaş deplasmanında da yere gelmedi. Kanarya yenilmezlik serisini 12 maça yüksletti... Ligdeki son 12 maçta 10 galibiyet , 2 beraberlik alan Fener, bu sezon G.Saray ve Beşiktaş'a hiç kaybetmedi...

    Yenilmez Kanarya

    Fenerbahçe Süper Lig'de mağlubiyeti unuttu... Ligin 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı başardı. Fenerbahçe ligdeki bu 12 maçlık periyotta 10 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.



    DERBİLERDE DE FARK YARATIYOR
    İyi bir çıkışa imza atan F.Bahçe, bu sezon derbilerde de fark yaratıyor. Galatasaray'ı iki maçta da yenen Kanarya, Beşiktaş'la ise iki maçta da berabere kaldı. Ezeli rakiplerine şans tanımadı.



    SON YENİLGİSİ 10 OCAK'TA...
    Ligde 12 maçtır sırtı yere gelmeyen Fenerbahçe, son mağlubiyetini ise 10 Ocak'ta almıştı. Sarı- Lacivertliler, son olarak Adana Demispor'a sahasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.



        SON 3 SEZONUN EN UZUN SERİSİ
        Fenerbahçe ligde 12 maçtır yenilmeyerek son 3 sezonun en uzun serisine de imza atmış oldu. Sarı-Lacivertliler son olarak 2017- 2018 sezonunda 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Novak'ın sebep olduğu iki penaltı dışında Ghezzal'ın korner direğine tekmesi sonrası kart görmemesi tartışma yarattı. F.Bahçeliler, Welinton'un Serdar'a faulünde de kırmızı bekledi.



        KAYBETMEMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ
        F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal, derbide alınan 1 puanın önemine dikkat çekti. İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında ilk 55 dakika oyunda istediklerini yapamadıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "İyi mücadele ettik. Çok eksiğimiz vardı ve bunlar bizi olumsuz etkiledi. Sert bir maç oldu. Hakem de buna izin verdi En azından kaybetmeden, 1 puan alarak evimize dönüyoruz" dedi.



        KADER ADAMI NOVAK
        Derbide Fenerbahçe'nin tek golünü atan, iki kez de penaltıya sebebiyet veren Filip Novak, maçın kader ismi oldu. Attığı gol ve yaptırdığı ikinci penaltı skoru belirledi.Fenerbahçe'de Kim Min Jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai'nin yokluğunda stoperde forma giyen Filip Novak, Beşiktaş derbisinin kader ismi oldu. 6. dakikada takımı adına maçtaki tek golü kaydeden Novak, ardından 7. dakikada ise topla oynadığı gerekçesiyle bir penaltıya sebebiyet verdi. Beşiktaş bu penaltıyı Batshuayi ile değerlendiremezken, Novak'ın 28'de Kenan'a faulünde hakem VAR'a giderek bir kez daha penaltıyı verdi. Bu penaltı ise golle sonuçlandı.Novak'ın sebep olduğu iki penaltı dışında Ghezzal'ın korner direğine tekmesi sonrası kart görmemesi tartışma yarattı. F.Bahçeliler, Welinton'un Serdar'a faulünde de kırmızı bekledi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında kıran kırana geçen maçta iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 1 puanla dönerek yenilmezlik serisini sürdürdü.



            HAKEM KARDEŞLER'DEN TARTIŞILAN KARARLAR!
            Derbide hakem Arda Kardeşler'in çaldığı iki penaltı dışında iki karar daha çok konuşuldu. F.Bahçeliler, attığı gol sonrası korner direğine tekme atan Ghezzal'ın sarı kart görmemesine tepki gösterdi. Ghezzal, 45'te ise yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü. Konuk ekip ilk yarının son anlarında Welinton'un Serdar'a faulü sonrası kırmızı kart beklese de hakemin kararı sarı karttı.



            FERDİ: RAKİBİN TUZAĞINA DÜŞTÜK
            F.Bahçe adına derbinin iyilerinden olan Ferdi, ilk yarıda rakiplerinin kendilerini proveke ettiğini söyledi. Genç oyuncu, "Biz de onların tuzağına düştük. Bizim için akıllıca bir hareket değildi bu. 1 puan bizim için idare eder" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Destan 22.Bölüm Fragmanı
            Haberler Spor Beşiktaş’la berabere kalan Fenerbahçe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı
                SON DAKİKA