Beşiktaş’la berabere kalan Fenerbahçe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Fenerbahçe Süper Lig'de mağlubiyeti unuttu... Ligin 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı başardı. Fenerbahçe ligdeki bu 12 maçlık periyotta 10 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.
DERBİLERDE DE FARK YARATIYOR
İyi bir çıkışa imza atan F.Bahçe, bu sezon derbilerde de fark yaratıyor. Galatasaray'ı iki maçta da yenen Kanarya, Beşiktaş'la ise iki maçta da berabere kaldı. Ezeli rakiplerine şans tanımadı.
SON YENİLGİSİ 10 OCAK'TA...
Ligde 12 maçtır sırtı yere gelmeyen Fenerbahçe, son mağlubiyetini ise 10 Ocak'ta almıştı. Sarı- Lacivertliler, son olarak Adana Demispor'a sahasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.