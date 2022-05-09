Beşiktaş’la berabere kalan Fenerbahçe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı





KADER ADAMI NOVAK

Derbide Fenerbahçe'nin tek golünü atan, iki kez de penaltıya sebebiyet veren Filip Novak, maçın kader ismi oldu. Attığı gol ve yaptırdığı ikinci penaltı skoru belirledi.Fenerbahçe'de Kim Min Jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai'nin yokluğunda stoperde forma giyen Filip Novak, Beşiktaş derbisinin kader ismi oldu. 6. dakikada takımı adına maçtaki tek golü kaydeden Novak, ardından 7. dakikada ise topla oynadığı gerekçesiyle bir penaltıya sebebiyet verdi. Beşiktaş bu penaltıyı Batshuayi ile değerlendiremezken, Novak'ın 28'de Kenan'a faulünde hakem VAR'a giderek bir kez daha penaltıyı verdi. Bu penaltı ise golle sonuçlandı.Novak'ın sebep olduğu iki penaltı dışında Ghezzal'ın korner direğine tekmesi sonrası kart görmemesi tartışma yarattı. F.Bahçeliler, Welinton'un Serdar'a faulünde de kırmızı bekledi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında kıran kırana geçen maçta iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 1 puanla dönerek yenilmezlik serisini sürdürdü.