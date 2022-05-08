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    • Spor
    • 08.05.2022 08:56
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    • 08.05.2022 09:04
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    Şampiyon Trabzonspor İstanbul'a geliyor! Fırtına, Yenikapı'da taraftarlarıyla buluşuyor

    Trabzonspor, 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda şampiyonluk kutlaması düzenleneceğini açıklamıştı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi.

    Şampiyon Trabzonspor İstanbul’a geliyor!

    Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kutlamaları için İstanbul'a gelecek.

    İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi.

    İşte trafiğe kapatılacak yollar;

    Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergâhlar ise şöyle; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.

        Bugün saat 15.00 ile gece 23.00 arasında yapılacak kutlamada birçok sanatçı sahne alacak.

        100 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR BEKLENİYOR

        Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşitirilecek olan şampiyonluk kutlamasına 100 binin üzerinde Trabzonsporlu taraftarın gelmesi bekleniyor. Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF), Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Yenikapı'da yapılacak şampiyonluk kutlamasına katılacağını açıkladı.

        HATAY'DA COŞKULU KARŞILAMA

        Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

        Özel uçakla kente gelen bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Trabzonspor taraftarları takımlarını beklerken, müzik eşliğinde horon oynadı. Otobüse binen takımları için tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çekildi.

        Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

        Özel uçakla kente gelen bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Trabzonspor taraftarları takımlarını beklerken, müzik eşliğinde horon oynadı. Otobüse binen takımları için tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çekildi.
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        Şampiyon Trabzonspor İstanbul’a geliyor!
        Haberler Spor Şampiyon Trabzonspor İstanbul'a geliyor! Fırtına, Yenikapı'da taraftarlarıyla buluşuyor
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