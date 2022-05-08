FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Mayıs F1 Miami GP şifresiz bedava canlı veren kanallar!

Formula 1 GP'inde şimdiki durak Miami! Formula 1'de 2022 sezonu tüm hızıyla sürüyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si 8 Mayıs Pazar günü 22.40'da başlayacak. Yarışın canlı yayınlanacağı kanal merak edilenler arasında. İşte FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX CANLI İZLEME LİNKİ!
FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1 Miami Grand Prix 8 Mayıs Pazar günü 22.40'da başlayacak. Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izleyebilirsiniz.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 59
3. Sergio Perez (Meksika): 54
4. George Russell (Büyük Britanya): 49
5. Carlos Sainz (İspanya): 38