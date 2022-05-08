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    • Spor
    • 08.05.2022 21:50
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    • 08.05.2022 21:50
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    FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Mayıs F1 Miami GP şifresiz bedava canlı veren kanallar!

    Formula tutkunları bu akşamki 2022 Formula 1 Miami Grand Prix yarışına kitlendi. Formula 1 Miami Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Formula 1’de sezonun beşinci yarışı Miami GP, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı. İşte FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX CANLI İZLEME LİNKİ!

    Formula 1 Miami Grand Prix Canlı İzleme Linki!

    Formula 1 GP'inde şimdiki durak Miami! Formula 1'de 2022 sezonu tüm hızıyla sürüyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si 8 Mayıs Pazar günü 22.40'da başlayacak. Yarışın canlı yayınlanacağı kanal merak edilenler arasında. İşte FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX CANLI İZLEME LİNKİ!

    FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Formula 1 Miami Grand Prix 8 Mayıs Pazar günü 22.40'da başlayacak. Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izleyebilirsiniz.

    Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar

    1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan

    2. Max Verstappen (Hollanda): 59

    3. Sergio Perez (Meksika): 54

    4. George Russell (Büyük Britanya): 49

    5. Carlos Sainz (İspanya): 38

    Takımlar

    1. Ferrari: 124

    2. Red Bull: 113

    3. Mercedes: 77

    4. McLaren: 46

    5. Alfa Romeo: 25
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    Haberler Spor FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Mayıs F1 Miami GP şifresiz bedava canlı veren kanallar!
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