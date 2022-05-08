Filip Novak derbinin önüne geçti! 1 gol 2 penaltı...

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maça Filip Novak damga vurdu.
FİLİP NOVAK'TAN 1 GOL 2 PENALTI
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Filip Novak, 6. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, 7. dakikada ise topa elle müdahalesi sonucunda penaltı yaptırdı.
Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamazken, Novak bu kez 28. dakikada ceza sahası içinde Kenan Karaman'a yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebep oldu. Ghezzal, penaltı vuruşunu gole çevirirken, Filip Novak ise müsabakayı 1 gol, 2 penaltı ile tamamladı.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Novak attığı gole rağmen yaptırdığı penaltılar sonrası büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken Türkiye gündeminin 2. sırasına yerleşti.