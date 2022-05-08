Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.05.2022 21:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2022 21:43
    ABONE OL

    Filip Novak derbinin önüne geçti! 1 gol 2 penaltı...

    Derbiye Filip Novak damgası... Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Beşiktaş ağlarına 1 gol kaydederken, 2 kez de penaltı yaptırdı.

    Novak derbinin önüne geçti

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maça Filip Novak damga vurdu.

    FİLİP NOVAK'TAN 1 GOL 2 PENALTI
    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Filip Novak, 6. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, 7. dakikada ise topa elle müdahalesi sonucunda penaltı yaptırdı.

    Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamazken, Novak bu kez 28. dakikada ceza sahası içinde Kenan Karaman'a yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebep oldu. Ghezzal, penaltı vuruşunu gole çevirirken, Filip Novak ise müsabakayı 1 gol, 2 penaltı ile tamamladı.

    SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

    Novak attığı gole rağmen yaptırdığı penaltılar sonrası büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken Türkiye gündeminin 2. sırasına yerleşti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Beşiktaş – Fenerbahçe 1-1
    Haberler Spor Filip Novak derbinin önüne geçti! 1 gol 2 penaltı...
        SON DAKİKA