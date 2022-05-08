Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'ndan 28 kupa sergilendi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde dün gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nda 1924 yılından bu yana kazanılan Türkiye Lig şampiyonluğunun kupaları sergilendi. Bilindiği gibi Fenerbahçe şampiyonluk sayısının 28 olarak tescil edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuş ve uzun bir süredir de bunun mücadelesi vermişti.

Başkan Ali Koç, yönetim kurulu ve Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın 28 kupayla verdiği fotoğraf TFF'ye bir mesaj olarak algılandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün yaptığı basın toplantısında TFF'nin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunu onaylaması gerektiğıini ifade etmiş, yeni sezonda Fenerbahçe formalarının üzerinde 5 yıldız bulunacağını açıklamıştı.

İMAMOĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu'nu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a yaptığı ziyarette hediye ettiği kitap ve bordo-mavi kravat takması sebebiyle eleştiren Ali Koç, "Böyle gelerek kime ne anlatıyorsun? Utanmadan bize hakaretler içeren o kitabı getirme cesaretinde nasıl bulunur? Umarım, Fenerbahçe taraftarının İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" dedi.