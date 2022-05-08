Fenerbahçe peşine düştü Andre Franco coştu! Durdurulamıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için önceki gün Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Portekiz Gazetesi A Bola, Estoril forması giyen yıldız oyuncu Andre Franco'ya Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu belirtmişti...