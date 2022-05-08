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    • 08.05.2022 12:07
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    • 08.05.2022 12:14
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    Fenerbahçe peşine düştü Andre Franco coştu! Durdurulamıyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'nin peşinde olduğu iddia edilen Andre Franco, Portekiz ligindeki 11. golünü kaydetti. 4 asisti de bulunan orta saha oyuncusu ülke basınından tam not aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener peşine düştü yıldız isim coştu

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için önceki gün Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Portekiz Gazetesi A Bola, Estoril forması giyen yıldız oyuncu Andre Franco'ya Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu belirtmişti...

    24 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu dün ligde oynanan Moreirense maçında fileleri havalandırırken takımının sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı.

    89 dakika sahada kalan Franco oynadığı futbolla Portekiz medyasından tam not aldı... Yıldız futbolcu bu sezon ligde 11. golünü kaydetti. 32 lig maçında forma giyen Franco'nun 4 de asiste bulunuyor.

        Sporting Lizbon altyapısından yetişen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor... Sarı-Lacivertliler sezon başında Portekiz ekibinden Miguel Crespo'yu 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

        *Andre Franco'nun detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Vitor Pereira'nın ısrarı sonrası takıma kazandırılan Portekizli oyuncu son dönemde gösterdiği performansla taraftarın gözbebeği olmayı başardı. Rizespor maçında sakatlanan Crespo sezonu kapattı.

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