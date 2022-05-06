Trabzonspor'dan yeni rekor! Sezonun tamamlanmasıyla birlikte 30 hafta liderlik koltuğunda kalacak





BUGÜN REKORU EGALE EDECEK

Trabzonspor bu sezon Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak. Abdullah Avcı'nın sezonun tamamlanmasıyla birlikte 30 hafta liderlik koltuğunda kalarak en uzun serisini yakalayacak ve tarihi bir rekora imza atmış olacak. Trabzonspor, Süper Lig'in kalan 3 haftasında takipçileriyle arasındaki puan farkını açmanın da uğraşını verecek. Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılı ekip, 1987- 1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.