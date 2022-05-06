Trabzonspor'dan yeni rekor! Sezonun tamamlanmasıyla birlikte 30 hafta liderlik koltuğunda kalacak

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşmayı garantileyen Trabzonspor rekor üstüne rekor kırıyor. Bordo- Mavililer 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
BUGÜN REKORU EGALE EDECEK
Trabzonspor bu sezon Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak. Abdullah Avcı'nın sezonun tamamlanmasıyla birlikte 30 hafta liderlik koltuğunda kalarak en uzun serisini yakalayacak ve tarihi bir rekora imza atmış olacak. Trabzonspor, Süper Lig'in kalan 3 haftasında takipçileriyle arasındaki puan farkını açmanın da uğraşını verecek. Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılı ekip, 1987- 1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.
HEDEF EN BÜYÜK FARKI ATMAK
Son 3 haftaya Fenerbahçe'nin 9 puan önünde giren Trabzonspor, kalan maçlarda kayıp yaşamadan rakiplerinin kaybetmesini ve tarihi farklı şampiyon olmanın da planlarını yapıyor. Öte yandan dün futbolcularıyla bir toplantı yapan Avcı, "Bizde hedef bitmez. Önümüzde kazanılması gereken 3 lig maçı var" dedi.