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    • Spor
    • 06.05.2022 14:36
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    • 06.05.2022 14:36
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    Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi!

    Son dakika haberi! Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. 42 yaşındaki Martin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ersen Martin için 0RH- kan aranıyor. Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Eski futbolcudan sevenlerini üzen haber!

    Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. 42 yaşındaki Martin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ersen Martin için 0RH- kan aranıyor.

    ACİL AMELİYATI ALINDI
    A Spor muhabiri Koray Baloğlu'nun paylaştığı haberde, kalp krizi geçiren Ersen Martin'in ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor.

    Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı. Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti. Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.

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