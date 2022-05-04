Özel Haber I Enner Valencia Fenerbahçe’ye veda mı ediyor? Resmi teklif geldi





Başkan Ali Koç'un bu sezon performansında belirgin bir düşüş yaşanan ve kasım ayında 33 yaşına gidecek olan Valencia'nın ayrılığına soğuk bakmadığı belirtiliyor. 1.5 milyon Euro garanti ücreti olan yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken sadece 4 gol atabildi.

Bu sezon sakatlıkların etkisiyle düzenli olarak forma giyemeyen Enner Valencia, Serdar Dursun'un da yükselen formu sonrası ilk 11'deki yerini kaybetti.