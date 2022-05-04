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    • Spor
    • 04.05.2022 11:53
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    • 04.05.2022 12:02
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    Özel Haber I Enner Valencia Fenerbahçe'ye veda mı ediyor? Resmi teklif geldi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kulübe geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Enner Valencia ile yollar ayrılabilir.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Enner Valencia Fenerbahçe’ye veda mı ediyor? Resmi teklif geldi

    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe ile 1 yıl sözleşmesi kalan Ekvadorlu yıldıza Meksika'dan iki kulüp resmen talip oldu. 32 yaşındaki Valencia'nın tekliflere sıcak baktığı ve menajeri Gonzalo Vargas'ın önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli yönetim ile masaya oturacağı belirlendi. Enner Valencia, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Meksika ekibi Tigres'te forma giyiyordu.



    Başkan Ali Koç'un bu sezon performansında belirgin bir düşüş yaşanan ve kasım ayında 33 yaşına gidecek olan Valencia'nın ayrılığına soğuk bakmadığı belirtiliyor. 1.5 milyon Euro garanti ücreti olan yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken sadece 4 gol atabildi.
    Bu sezon sakatlıkların etkisiyle düzenli olarak forma giyemeyen Enner Valencia, Serdar Dursun'un da yükselen formu sonrası ilk 11'deki yerini kaybetti.



    Süper Lig'de son olarak 12 Şubat'ta Giresunspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de forma giyen tecrübeli yıldız yaklaşık 3 aydır 11'e uzak almış durumda.



        Fenerbahçe yönetiminin Valencia'nın ilerlemiş yaşını, düşen form grafiğini ve yeni sezonda yabancı sayısının 11'e inecek olmasını dikkate alarak bu sürpriz ayrılığa izin vereceği belirtiliyor.

        Sarı-Lacivertli yönetimin Valencia'dan bonservis beklentisinin olmadığı, Ekvadorlu yıldızın kalan maaşına karşılık sözleşmesini feshedilebileceği de ifade ediliyor.
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        Haberler Spor Özel Haber I Enner Valencia Fenerbahçe'ye veda mı ediyor? Resmi teklif geldi
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