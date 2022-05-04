Fenerbahçe'de bomba iddia! Jesus'un ekibine Alex de Souza

Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör belirsizliği sürüyor... Yönetim, Löw ve Jesus isimleri üzerine odaklanırken İsmail Kartal'ın geleceği ise tam bir muamma...
Fenerbahçe Yönetimi son olarak Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirdi. Brezilya'ya giden tecrübeli teknik direktör Portekiz'e dönüşte Sarı-Lacivertli yönetimle bir kez daha masaya oturacak.
Sarı-Lacivertliler Jorge Jesus'a odaklanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı... İddiaya göre Fenerbahçe Yönetimi, kulübün efsanelerinden Alex de Souza'ya Portekizli hocanın ekibinde yer alması için teklif yaptı.