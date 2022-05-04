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    • Spor
    • 04.05.2022 12:41
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    • 04.05.2022 12:41
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    Fenerbahçe'de bomba iddia! Jesus'un ekibine Alex de Souza

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi sarı-lacivertli ekipte hoca belirsizliği sürüyor. İsmail Kartal'ın performansı Fenerbahçe yönetiminin kafasını karıştırırken, Löw ve Jesus ile de temaslar sürüyor. Portekizli teknik adamla bir görüşme daha yapacak sarı-lacivertlilerin Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya da Jesus'un ekibinde yer alması için teklif yaptığı iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bomba iddia! Jesus’un ekibine Alex

    Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör belirsizliği sürüyor... Yönetim, Löw ve Jesus isimleri üzerine odaklanırken İsmail Kartal'ın geleceği ise tam bir muamma...

    Fenerbahçe Yönetimi son olarak Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirdi. Brezilya'ya giden tecrübeli teknik direktör Portekiz'e dönüşte Sarı-Lacivertli yönetimle bir kez daha masaya oturacak.

    Sarı-Lacivertliler Jorge Jesus'a odaklanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı... İddiaya göre Fenerbahçe Yönetimi, kulübün efsanelerinden Alex de Souza'ya Portekizli hocanın ekibinde yer alması için teklif yaptı.

        Alex de Souza'nın bu teklifi düşündüğü belirtildi... 44 yaşındaki teknik adam şu an Sao Paulo B takımını çalıştırıyor. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in ismi daha önce de gündeme gelmişti.

        Teknik direktörlük kariyerine iyi bir başlangıç yapan Alex de Souza bu sezon Sao Paulo B takımıyla 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Yönetimi'nin planı ise taraftarın gönlünde taht kuran efsane ismi tecrübe kazandıktan sonra teknik direktör olarak takımın başına getirmek...

        Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2010-11 sozunda Gol Kralı olmuştu...

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