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    • Spor
    • 03.05.2022 18:21
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    • 03.05.2022 18:21
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    Özel haber... Hulk, Diego Costa, Mitrvoci: Listede yok yok! Beşiktaş'ın alamadığı isimler Kartal'ı pişman etti

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon transfer listesinde yer alan Hulk Kartal'ı pişman etti. Beşiktaş'ın almaktan vazgeçtiği Hulk Atletico Mineiro’yu Aralık ayında şampiyon yaptı. 35 yaşındaki santrfor 15 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | Kartal’ın alamadıkları pişman etti!

    Beşiktaş geçen sezondan beri transferde yaptığı tercihlerle adından söz ettiriyor… Siyah-Beyazlılar geçen sezondan beri yıldız golcürle ilgilendi ancak transferleri gerçekleştiremedi.

    Siyah-Beyazlılar geçen sezon devre arasında Brezilyalı yıldız oyuncu Hulk ile ilgilendi. Ancak Brezilyalı golcü ülkesine giderek Atletico Mineiro'yu Aralık ayında şampiyon yaptı. 35 yaşındaki santrfor 15 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

    Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa da Siyah-Beyazlılar'ın teklifini reddetmiş ve Atletico Mineiro'ya imza atmıştı. Tecrübeli golcü geçen yılın sonunda yaşadığı şampiyonluk sonrası 7 Ocak'ta Brezilya kulübüyle ilişiğini kesti.

        Bu sezon başında ise gündeme Fulham'ın golcüsü Mitrovic geldi… Sırp golcü, 43 golle rekor kırdı, şampiyonluk kupasını kaldıran Fulham Premier Lig'e döndü. Tecrübeli oyuncu ile bir ara Fenerbahçe'nin de adı geçti.

        Beşiktaş ile adı geçen ama başka takımlara imza atan yıldızlar takımlarının şampiyonluklarında büyük katkı sağladı.

        Kara Kartal'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi ise ligde 14 gole ulaşmasına rağmen değerlendiremediği pozisyonlar nedeniyle eleştiriliyor.
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            Haberler Spor Özel haber... Hulk, Diego Costa, Mitrvoci: Listede yok yok! Beşiktaş'ın alamadığı isimler Kartal'ı pişman etti
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