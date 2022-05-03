Özel haber... Hulk, Diego Costa, Mitrvoci: Listede yok yok! Beşiktaş'ın alamadığı isimler Kartal'ı pişman etti

Beşiktaş geçen sezondan beri transferde yaptığı tercihlerle adından söz ettiriyor… Siyah-Beyazlılar geçen sezondan beri yıldız golcürle ilgilendi ancak transferleri gerçekleştiremedi.
Siyah-Beyazlılar geçen sezon devre arasında Brezilyalı yıldız oyuncu Hulk ile ilgilendi. Ancak Brezilyalı golcü ülkesine giderek Atletico Mineiro'yu Aralık ayında şampiyon yaptı. 35 yaşındaki santrfor 15 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa da Siyah-Beyazlılar'ın teklifini reddetmiş ve Atletico Mineiro'ya imza atmıştı. Tecrübeli golcü geçen yılın sonunda yaşadığı şampiyonluk sonrası 7 Ocak'ta Brezilya kulübüyle ilişiğini kesti.