Kayserispor Beşiktaş maçı CANLI İZLE ⚽ 1 MAYIS PAZAR Kayserispor - Beşiktaş şifresiz bedava ücretsiz nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Kayserispor bugün sahasında Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Süper Lig'in 35. haftasında heyecan bu akşam Kadir Has Stadyumu'nda yaşanacak. Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelen iki ekipte bu maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI nasıl izlenir? Kayserispor - Beşiktaş maçı 11'ler kimler? Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kayserispor - Beşiktaş maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de belirlendi, Oğuzhan Aksu olacak.
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER!
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic
Beşiktaş: Ersin; Welinton, Serdar Saatçı, Montero; Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan; Ghezzal, Batshuayi, Larin
SÜPER LİG'DE 42. RANDEVU
İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.
KARTAL BU SEZON DEPLASMANDA 3 GALİBİYET ALABİLDİ
Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor'a karşı galip gelebildi.