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    • Spor
    • 01.05.2022 15:44
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    • 01.05.2022 15:48
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    Kayserispor Beşiktaş maçı CANLI İZLE ⚽ 1 MAYIS PAZAR Kayserispor - Beşiktaş şifresiz bedava ücretsiz nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

    Beşiktaş Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçta siyah beyazlı ekipten Josef de Souza ve Vida forma giyemeyecek. Heyecanla beklenen karşılaşma hakkında bir çok soru araştırılıyor. Futbolseverler maçın tarihini, yayın saatin, ilk 11'leri ve CANLI izleme yollarını merak ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre mücadelede top koşturacak 11'ler belli oldu. İşte araştırılan soruların yanıtları ve CANLI KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İZLEME LİNKİ!

    Kayserispor Beşiktaş maçı CANLI İZLE ⚽

    Kayserispor bugün sahasında Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Süper Lig'in 35. haftasında heyecan bu akşam Kadir Has Stadyumu'nda yaşanacak. Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelen iki ekipte bu maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI nasıl izlenir? Kayserispor - Beşiktaş maçı 11'ler kimler? Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...

    KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Kayserispor - Beşiktaş maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de belirlendi, Oğuzhan Aksu olacak.

    KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER!

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic
    Beşiktaş: Ersin; Welinton, Serdar Saatçı, Montero; Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan; Ghezzal, Batshuayi, Larin

    SÜPER LİG'DE 42. RANDEVU

    İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.

    KARTAL BU SEZON DEPLASMANDA 3 GALİBİYET ALABİLDİ

    Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor'a karşı galip gelebildi.

        BEŞİKTAŞ'TA 10 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

        Oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlılarda Josef De Souza, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alez Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular.

        Söz konusu oyuncular Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida da, maç kafilesinde yer almayacak.
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        Haberler Spor Kayserispor Beşiktaş maçı CANLI İZLE ⚽ 1 MAYIS PAZAR Kayserispor - Beşiktaş şifresiz bedava ücretsiz nasıl izlenir? Maçın 11'leri...
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