CANLI | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Hakan Karabalcık yapıyor.



Alanyaspor evinde oynanan mücadeleden 3 puanla ayrılarak Avrupa ümitlerini sürdürdek istiyor. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise prestij peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...