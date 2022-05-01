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    • Spor
    • 01.05.2022 15:59
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    • 01.05.2022 16:05
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    CANLI | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Turgut Doman yönetiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    CANLI | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

    Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Hakan Karabalcık yapıyor.

    Alanyaspor evinde oynanan mücadeleden 3 puanla ayrılarak Avrupa ümitlerini sürdürdek istiyor. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise prestij peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    iLK 11'LER
    ALANYASPOR: Yusuf, Efkan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Oğuz

    YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Yiğit, Philip, Buğra, Kenan, Barış, Tetteh, Jospin, Berat, Miraç, Dicko

    ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

    Alanyaspor - Yeni Malatyaspor saat 16:00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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