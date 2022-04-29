Süper Lig 35. hafta maçında Giresunspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig 35. hafta maçında Giresunspor bugün Adana Demirspor'u ağırlayacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.

FRANKFURT YOLU YARILADI

Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Frankfurt deplasmanda West Ham'ı 2-1 yendi ve rövanş öncesi avantaj sağladı. Diğer yarı final maçında ise Leipzig sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

BURSA'DA HEDEF FİNAL

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı final maçında 3 Mayıs'ta Morabanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor, mücadeleyi kazanıp adını finale yazdırmak istiyor.

BÜYÜK BULUŞMA

Trabzonspor taraftarı, yarın oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi bu akşam Akyazı'da takımla buluşacak. Saat 16.30'da Medical Park Stadı'nda yapılacak olan antrenman tüm taraftarlara açıldı. 'Haydi büyük maç öncesi son antrenmanda buluşalım' anonsuyla taraftarlar bu maça davet edilirken maça bilet bulamayan taraftarların antrenmanı kaçırmayacağı ve stadın tıklım tıklım dolacağı belirtiliyor.

EFES FİNAL FOUR'DA

Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da... Lacivert-Beyazlılar, Euroleague play-off serisi 4. maçında sahasında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Efes, Euroleague'de Final Four'a yükseldi. Temsilcimizde Tibor Pleiss attığı 25 sayıyla alınan galibiyette önemli bir rol oynadı. Son şampiyon Efes, 19 Mayıs'ta Belgrad'da başlayacak olan Final Four'daki rakibi Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibi olacak.

DERBi ÖNCESi SARI ALARM

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

FENER'İN KONUĞU GAZİANTEP FK

Süper Lig'in 35. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Fenerbahçe'de sezonu kapatan Szalai, Crespo ve Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-Jae bu akşam forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Fenerbahçe, Gaziantep maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İsmal Kartal yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanın tamamı taktik ağırlıklı olarak gerçekleşti. Sarı-Lacivertliler idmanın ardından tesislerde kampa girdi. Sarı-Lacivertliler, seyircisi önünde Gaziantep'e de yenerek ligde 2. sıradaki yerini devem ettirmek, Beşiktaş derbisi öncesinde özgüven tazelemek istiyor.

UMUT MERAŞ ŞOKU

Kasımpaşa maçında oyuna Rıdvan Yılmaz'ın yerine dahil olan sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandığını açıkladı. Milli futbolcunun Yukatel Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM TARİHİ 22 MAYIS

Beşiktaş, olağan seçimli genel kurulunun 22 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantı 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Siyah-Beyazlılar'da İdari ve mali genel kurul toplantısı ise 21-28 Mayıs'ta yapılacak.

KARA KARTAL'DA TATİL SONA ERDİ

Kartal, pazar günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün devam etti. Valerien Ismael yönetimindeki idmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti. Bu arada Beşiktaş, Necati Bilgiç, Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar ile yeni sözleşme imzaladı.

FUTBOLU BIRAKACAKTIM

Cimbom'un yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, VOLE'ye konuştu. Başakşehir'de 4 yılının kaybolduğunu belirten Kerem, "Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Neredeyse futbolu bırakcaktım. Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları inşallah utandırmışımdır." diye konuştu.

TRABZON'UN GÖZÜ KADIKÖY'DE!

Süper Lig'de 35. haftanın perdesi bugün açılacak. Son zamanlarda çok büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe 20.30'da Gaziantep'i Kadıköy'de konuk edecek. Eğer Sarı-Lacivertliler puan kaybederse, lider Trabzonspor bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer Fenerbahçe 3 puanı alırsa yarın Trabzonspor, Antalyaspor'la berabere kalması durumunda mutlu sona ulaşacak.