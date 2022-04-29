Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski yıldızı için harekete geçti: Aboubakar bombası

Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen ve santrfor mevkine ağırlık veren Fenerbahçe, önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
2024 yılına kadar Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar ailevi nedenlerden dolayı kulübünden ayrılmak istiyor. Fenerbahçeli kurmayların tam da bu noktada devreye girdiği bildirildi.
Suudi basınına göre Al Nassr kulübü yetkililer yeni bir santrfor arayışına girdi bile. Haberde Al Nassr'ın St.Etienne kulübünde forma giyen Tunuslu Wahbi Khazri'yi transfer etmek istediği belirtildi.