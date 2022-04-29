Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski yıldızı için harekete geçti: Aboubakar bombası

    Kamerunlu oyuncunun menajeri ile görüşme yapıldı. İtalyan devi Milan’ın da transferde devrede olduğu ifade edildi. Vincent Aboubakar, ailevi nedenlerde Al Nassr'dan ayrılmak istedi. Fenerbahçe hemen devreye girdi.

    Aboubakar bombası
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen ve santrfor mevkine ağırlık veren Fenerbahçe, önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

    2024 yılına kadar Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar ailevi nedenlerden dolayı kulübünden ayrılmak istiyor. Fenerbahçeli kurmayların tam da bu noktada devreye girdiği bildirildi.

    Suudi basınına göre Al Nassr kulübü yetkililer yeni bir santrfor arayışına girdi bile. Haberde Al Nassr'ın St.Etienne kulübünde forma giyen Tunuslu Wahbi Khazri'yi transfer etmek istediği belirtildi.

        Vincent Aboubakar için Fenerbahçe'nin menajeri ile temasa geçtiği ve tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü. Kamerunlu golcüyü İtalyan devi Milan'ın da istediği bu durumun Fenerbahçe'yi en çok zorlanacak etken olacağı da gelen haberler arasında.

        Sarı-Lacivertli yönetim yaz transfer döneminde santrfor transferini 1. hedef olarak belirlemiş durumda. En yüksek bedel de santrfora ayrılacak. 30 yaşında ve 1.84 boyunda olan Vincent Aboubakar bu sezon ligde 21 maçta 8 gol attı, 3 de asist gerçekleştirdi.

        PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON
        30 yaşında olan Vincent Aboubakar'ın piyasa değeri 9 milyon Euro civarında gösteriliyor. Al Nassr ile pazarlıkların yakında başlaması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        10 yıl çalışana çifte fırsat
        Haberler Spor Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski yıldızı için harekete geçti: Aboubakar bombası
            SON DAKİKA