Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski yıldızı için harekete geçti: Aboubakar bombası

Vincent Aboubakar için Fenerbahçe'nin menajeri ile temasa geçtiği ve tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü. Kamerunlu golcüyü İtalyan devi Milan'ın da istediği bu durumun Fenerbahçe'yi en çok zorlanacak etken olacağı da gelen haberler arasında.