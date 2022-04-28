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    Victor Nelsson Avrupa'nın devlerini peşine taktı! Milan ve Sevilla'nın radarında

    Sezonun parlayan isim olan Danimarkalı stoperin menajeri Benes ile iki kulübün temasa geçtiği öğrenildi. Sevilla ve Milan pazarlık için yeni yönetimi bekliyor.

    Sevilla ve Milan’ı peşine taktı

    G.Saray'ın Kopenhag'tan 8 milyon Euro'ya aldığı Victor Nelsson Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Alınan bilgilere göre Sevilla ve Milan, Danimarkalı stoperle ilgileniyor. Nelsson'un maçlarını takip eden Sevilla ve Milan'ın Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği belirtiliyor.



    EN AZ 20 MİLYON EURO!
    İki kulübün de pazarlıklara başlamak için Galatasaray'da yeni yönetimin göreve gelmesini beklediği ifade edildi. Burak Elmas başkanlığındaki yönetime danışmanlık yapan Luis Campos, Nelsson'la ilgili raporunda "20 milyon Euro'nun altında satılmamalı" ifadesini kullanmıştı.

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    Haberler Spor Victor Nelsson Avrupa'nın devlerini peşine taktı! Milan ve Sevilla'nın radarında
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