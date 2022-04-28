Victor Nelsson Avrupa'nın devlerini peşine taktı! Milan ve Sevilla'nın radarında

G.Saray'ın Kopenhag'tan 8 milyon Euro'ya aldığı Victor Nelsson Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Alınan bilgilere göre Sevilla ve Milan, Danimarkalı stoperle ilgileniyor. Nelsson'un maçlarını takip eden Sevilla ve Milan'ın Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği belirtiliyor.