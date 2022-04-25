Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Löw mü? Jesus mu?

İki teknik adamın kulüp takımlarında kariyerlerine bakıldığında Jesus'un her alanda Löw'e büyük fark atması dikkat çekiyor.

67 yaşındaki Jesus kulüp takımlarının başında tam 772 maça çıkarken, kariyerinin son 15 yılını Almanya Milli Takımı'nda geçiren Löw ise kulüp düzeyinde 196 karşılaşmada görev yapabildi.

Jesus kariyeri boyunca Benfica (2 kez), Flamengo, Al Hilal, Sporting Lizbon, Braga, Belenenses, Leira, Moirense, Guimares, Setubal ve Estrela'da çalışırken 1,78 puan ortalaması yakaladı. Portekizli teknik adamın 2009'dan bu yana görev aldığı takımlardaki puan ortalaması ise hiç 2'nin altına düşmedi.

Löw kulüp takımları düzeyinde Austria Wien, Tirol, Adanaspor, Karlsruhe, Fenerbahçe ve Stuttgart'ta görev yaparken puan ortalaması 1,53'te kaldı. Alman teknik adamın Fenerbahçe ve Stuttgart'taki ilk dönemi dışında puan ortalaması hiç 2'nin üzerinde olmadı.

Jesus'un çalıştırdığı takımların son 12 yıldaki gol ortalaması hiç 2'nin altına inmedi.

Löw ise sadece Fenerbahçe ve Stuttgart'taki ilk döneminde 2'nin üzerinde gol ortalaması yakalayabildi.

Jesus'un 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve 1 Libertadores Kupası ile birlikte kariyerinde tam 16 kupa bulunuyor.

Löw ise sadece 2001-2002 sezonunda Tirol'un başındayken Avusturya Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırabildi.