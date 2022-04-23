Fenerbahçe Rize'yi 6 golle geçti üst üste 6. galibiyetini alıp seriyi devam ettirdi

Kanarya Rize'de gol şov yaptı... Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertliler ligde kalma mücadelesi veren rakibini deplasmanda 6-0 yendi. Son 10 haftada 9, üst üste de 6. galibiyetini alan Fenerbahçe maç fazlasıyla lider Trabzonspor'la puan farkını 8'e indirdi.
MAÇ KIRMIZIYLA BAŞLADI!
Henüz 1. dakikada Baiano kırmızı kart gördü ve Rize 10 kişi kaldı. 9. dakikada Fener öne geçti. Serdar Dursun'un pasında Rossi'nin çapradan şutu defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.
ÜST ÜSTE İKİ PENALTI KARARI
45+3'te Fener penaltı kazandı. Serdar Dursun skoru 2-0 yaptı. 5 dakika sonra yine penaltı kararı çıktı. Serdar Dursun birkez daha topu ağlara yollayarak ilk devrede skoru 3-0'a taşıdı.