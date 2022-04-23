Fenerbahçe Rize'yi 6 golle geçti üst üste 6. galibiyetini alıp seriyi devam ettirdi





YİNE ARDA YİNE RESİTAL

Arda Güler Valencia'ya harika bir asist yaparken, Serdar ve Nazım'ın gollerinde de büyük pay sahibi oldu . Rize tribünleri 'Arda' diye adeta inledi.

Fenerbahçe'de büyük bir çıkış yakalayan 17 yaşındaki Arda Güler, Çaykur Rizespor maçında 45 dakika oynamasına rağmen yine harika bir performansa imza attı. Valencia'nın golünde asiste imza atan genç yıldız, Serdar Dursun'un attığı 4. golde kafa vuruşu kaleci tarafından çıkartıldı ve akabinde dönen top gol oldu. Nazım'ın attığı golde ise pozisyonu başlatan isimdi. Rize tribünleri kendi oyuncusu gibi Arda'ya tezahürüat yaptı.