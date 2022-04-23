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    Fenerbahçe Rize'yi 6 golle geçti üst üste 6. galibiyetini alıp seriyi devam ettirdi

    Sarı-Lacivertliler henüz 35. saniyede 10 kişi kalan Rize’yi çok rahat yendi... Rossi, Serdar Dursun (3), Valencia ve Nazım Sangare’nin golleri 6-0’lık galibiyeti getirdi...

    Serdar Dursun Kanarya uçsun

    Kanarya Rize'de gol şov yaptı... Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertliler ligde kalma mücadelesi veren rakibini deplasmanda 6-0 yendi. Son 10 haftada 9, üst üste de 6. galibiyetini alan Fenerbahçe maç fazlasıyla lider Trabzonspor'la puan farkını 8'e indirdi.



    MAÇ KIRMIZIYLA BAŞLADI!
    Henüz 1. dakikada Baiano kırmızı kart gördü ve Rize 10 kişi kaldı. 9. dakikada Fener öne geçti. Serdar Dursun'un pasında Rossi'nin çapradan şutu defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.



    ÜST ÜSTE İKİ PENALTI KARARI
    45+3'te Fener penaltı kazandı. Serdar Dursun skoru 2-0 yaptı. 5 dakika sonra yine penaltı kararı çıktı. Serdar Dursun birkez daha topu ağlara yollayarak ilk devrede skoru 3-0'a taşıdı.



        ARDA GİRDİ, ŞOVUNU YAPTI
        51. dakikada Arda Güler'in kafa vuruşunu Gökhan çıkardı. Serdar Dursun yine sahneye çıkıp hat-trick yaptı: 0-4. 65. dakikada Arda Güler harika ortaladı, Valencia kafayla golü attı: 0-5 76. dakikada Nazım arka direkte skoru 6-0 yaptı. Maç da bu skorla tamamlandı.



        YİNE ARDA YİNE RESİTAL
        Arda Güler Valencia'ya harika bir asist yaparken, Serdar ve Nazım'ın gollerinde de büyük pay sahibi oldu . Rize tribünleri 'Arda' diye adeta inledi.
        Fenerbahçe'de büyük bir çıkış yakalayan 17 yaşındaki Arda Güler, Çaykur Rizespor maçında 45 dakika oynamasına rağmen yine harika bir performansa imza attı. Valencia'nın golünde asiste imza atan genç yıldız, Serdar Dursun'un attığı 4. golde kafa vuruşu kaleci tarafından çıkartıldı ve akabinde dönen top gol oldu. Nazım'ın attığı golde ise pozisyonu başlatan isimdi. Rize tribünleri kendi oyuncusu gibi Arda'ya tezahürüat yaptı.



        CRESPO DEPREMİ!
        Rizespor deplasmanında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe'de Crespo şoku yaşanıyor. İkinci yarıda sakatlanan Portekizli yıldızın sağ ayağında kırık tespit edildi. Crespo'nun sezonu kapattığı ifade edildi.



            MİN JAE KART CEZALISI
            Fenerbahçe defansının en önemli ismi olan Kim Min Jae dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Koreli yıldız G.Antep maçını kaçıracak.



            BAİANO SEZONUN REKORUNU KIRDI!
            Maçın 35. saniyesinde kırmızı kart gören ve bir anlamda Rizespor'un maça 10 kişi başlamasına neden olan Fabricio Baiano, bu sezon en erken kınrmızı kart gören futbolcu oldu. Brezilyalı savunmacıya sanal alemde tepki vardı. Bülent Korkmaz da futbolcusuna oldukça kızdı.



            İŞTE TARTIŞILAN 3 POZİSYON
            Hem ligin zirvesini hem de düşme hattını çok yakından ilgilendiren Rizespor-Fenerbahçe maçına hakem kararları damgasını vurdu. Halil Umut Meler henüz 35. saniyede Kim Min Jae'nin yüzüne vuran Fernando Baiano'ya kırmızı kartını çıkardı. 45+3. dakikada Ronaldo Mendes'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonrasında VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. 45+9. dakikada bu kez Eren Albayrak ceza sahası içinde İrfan Can'ı düşürdü. Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde penaltı kararını verdi. Çaykur Rize cephesi özellikle ikinci penaltı kararı sonrasında Meler'e yoğun itirazlarda bulundu.



                Baiano'nun eli Kim'in yüzüne gelince Meler direkt kırmızı çıkardı.



                Bu pozisyonda Mendes'in topa elle dokunmasına penaltı çıktı.



                Eren'in arkadan İrfan'a yaptığı bu faul sonrası da penaltı verildi.

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                Haberler Spor Fenerbahçe Rize'yi 6 golle geçti üst üste 6. galibiyetini alıp seriyi devam ettirdi
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