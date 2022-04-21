Trabzonspor'da Ahmet Suat Özyazıcı ziyaret edildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor'da Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yönetim danışmanı ve eski futbolcu Ali Kemal Denizci, efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti. Özyazıcı'nın 86. yaş günü kutlandı. Efsane hocaya forma hediye edildi.

A.GÜCÜ'NE BÜYÜK DARBE!

TFF 1. Lig'de Altınordu deplasmanda lider Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. A.Gücü'nden Zahid 55'te, Altınordu'dan Kubilay 62'de kırmızı kartla atıldı. Evsahibi ekipte Eren Derdiyok penaltıdan yararlanamadı. Günün diğer sonuçları: Manisa- Balıkesir: 3-0, Erzurum- Tuzla: 1-1.

NWAKAEME ŞOKU!

Kayserispor maçında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor maçına ise yetiştirilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE SEVGİMİ KİMSE SİLEMEZ

Alex de Souza, için Türk futboluyla ilgili görüşlerini de içeren bir yazı paylaştı. Efsane yıldız, "Türkiye'deki futbolun eşsiz olduğunu düşünüyorum ve başka hiçbir şeye benzemediğine eminim. Fenerbahçe'de en çılgın günlerimi geçirdim. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor taraftarı bana her zaman iyi davrandı. İşte bu yüzden Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez. Benim için unutulmaz bir tecrübeydi" ifadesini kullandı.

MORUTAN BUNALIMDA!

Torrent'in gelişi sonrası 11'deki yerini kaybeden Morutan bunamıla girdi. Genç yıldızın takım arkadaşlarıyla büyük bir iletişim sorunu yaşadığı da belirtiliyor. Rumence'den başka bir dilmeyen Morutan'ın içine kapanık bir yapıya sahip olduğu için yalnızlık yaşadığı ifade ediliyor.

BURSASPOR OBRADOVİCLİ PARTİZAN'I PARKEDEN SİLDİ

Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırp kulübü Partizan NIS 'i uzatma sonunda 103-95 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bursaspor, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a bu sezon Avrupa'da evindeki ilk yenilgiyi tattırdı. Timsah, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.

ANADOLU EFES MİLAN'LA 2. RANDEVUYA ÇIKIYOR

THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes bugün deplasmanda Milan ile karşılaşacak... Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. İlk maçı 64-48 kazanan temsilcimiz seride 1-0 öne geçmişti. Lacivert-Beyazlı ekip üçüncü maç 26 Nisan'da Sinan Erdem'de oynayacak.

İSPANYOL DEVİ RUDİGER'İN PEŞİNDE

La Liga devi Real Madrid, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rudiger'i gündemine aldı. İspanyol basını, Real Madrid'in Alman oyuncunun menajeri ile temasa geçtiğini iddia etti. Haberde yıldız savunmacının İspanyol devinden 4 yıllık sözleşme için 55 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

CAN İÇİN YENİ HAMLE

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan için Siyah-Beyazlı kulüp harekete geçiyor... Beşiktaş'ta bu sezon başarılı maçlar çıkartan genç yıldız için önümüzdeki günlerde Schalke ile yeni bir görüşme gerçekleştirilecek. Genç orta saha oyuncusunun takımda kalmasını teknik direktör Valerien Ismael de çok istiyor.

SUAREZ'E BİR TEKLİF DE BREZILYA LIGI'NDEN!

Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Luiz Suarez'in talipleri artıyor. Uruguaylı yıldızı Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun da istediği öğrenildi. Ancak Luis Suarez'in Avrupa'da kalmak istediği biliniyor.