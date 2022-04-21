SON DAKİKA: Okan Buruk sessizliğini bozdu! Galatasaray'ı çalıştıracak mı? Flaş yanıt

Son dönemde yabancı hocaya yönelim var. A Milli Takım, Beşiktaş, G.Saray gibi... Nasıl yorumlarsınız?

Teknik adamı yerli ya da yabancı diye ayırt etmem. Başarısız ya da başarılı olarak değerlendiririm. Ama uzun bir süredir Türk teknik adamların inanılmaz bir başarısı var. Türk hocaların başarısını görmezden gelmek gibi bir bakış açısı var. Türkiye'nin genlerinde olan bir şey aslında bu, yabancıyı gözümüzde çok büyütüyoruz. Kendi insanımızın yaptıklarına değer vermiyoruz. Sadece futbolda değil hayatın her aşamasında bu böyle. Türk insanının başarılarını hep görmezden gelip onları düşürmeye çalışıyoruz. Yabancı hayranlığımız var. Bunu teknik adamlığa da taşımak istiyoruz. Yabancı teknik adamlara karşı değilim. Gelip çok başarılı olanlar da oldu ama düşününce en son hangi takım yabancı hocayla şampiyon oldu, Zico muydu? (2006-07 F.Bahçe)

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