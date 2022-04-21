GS TV çalışanı Galatasaray'ın yenilmesi için beddua etti! Camia karıştı! "Bedduam adresine ulaştı"

Fransa'ya gidemeyen Deniz İlhan'ın sosyal medyadan Galatasaray'ın yenilmesi için beddua ettiği ortaya çıktı. İlhan, mesajında, "Konu ne olursa olsun, verdiğiniz üzüntü, aldığınız ah, bir cam parçasından daha keskindir. Dönüp dolaşır üzerine işte böyle basarsın. Beddua bu akşam adresine ulaştı. Mutlu son…" ifadelerini kullandı.