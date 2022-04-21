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    • Spor
    • 21.04.2022 11:24
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    • 21.04.2022 11:24
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    GS TV çalışanı Galatasaray'ın yenilmesi için beddua etti! Camia karıştı! "Bedduam adresine ulaştı"

    Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray’da olayların ardı arkası kesilmiyor… Futbol takımının aldığı kötü sonuçlar, seçim kaosu derken  GS TV çalışanının attığı mesaj camiayı ayağa kaldırdı. GS TV çalışanı Deniz İlhan, maça götürülmediği için "Beddua bu akşam adresine ulaştı. Mutlu son..." paylaşımını yaptı. Taraftartar sert tepki gösterirken bu mesaj sonrası hesabını dondurduğu ortaya çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    GS TV çalışanı camiayı karıştırdı: Bedduam...

    İddiaya göre GS TV çalışanı Deniz İlhan, Galatasaray'ın Euro Cup Kadınlar yarı finalinde Bourges ile oynadığı ve 69-67 kaybettiği maça gitmek istedi. Ancak bu talebi geri çevrildi.

    Fransa'ya gidemeyen Deniz İlhan'ın sosyal medyadan Galatasaray'ın yenilmesi için beddua ettiği ortaya çıktı. İlhan, mesajında, "Konu ne olursa olsun, verdiğiniz üzüntü, aldığınız ah, bir cam parçasından daha keskindir. Dönüp dolaşır üzerine işte böyle basarsın. Beddua bu akşam adresine ulaştı. Mutlu son…" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ın Bourges ile oynadığı maçtan sonra atılan mesaj Sarı-Kırmızılı camiayı da ayağa kaldırdı. Deniz İlhan'ın bu mesaj sonrası hesabını dondurduğu ortaya çıktı.
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        Haberler Spor GS TV çalışanı Galatasaray'ın yenilmesi için beddua etti! Camia karıştı! "Bedduam adresine ulaştı"
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