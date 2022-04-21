GS TV çalışanı Galatasaray'ın yenilmesi için beddua etti! Camia karıştı! "Bedduam adresine ulaştı"

İddiaya göre GS TV çalışanı Deniz İlhan, Galatasaray'ın Euro Cup Kadınlar yarı finalinde Bourges ile oynadığı ve 69-67 kaybettiği maça gitmek istedi. Ancak bu talebi geri çevrildi.
Fransa'ya gidemeyen Deniz İlhan'ın sosyal medyadan Galatasaray'ın yenilmesi için beddua ettiği ortaya çıktı. İlhan, mesajında, "Konu ne olursa olsun, verdiğiniz üzüntü, aldığınız ah, bir cam parçasından daha keskindir. Dönüp dolaşır üzerine işte böyle basarsın. Beddua bu akşam adresine ulaştı. Mutlu son…" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Bourges ile oynadığı maçtan sonra atılan mesaj Sarı-Kırmızılı camiayı da ayağa kaldırdı. Deniz İlhan'ın bu mesaj sonrası hesabını dondurduğu ortaya çıktı.