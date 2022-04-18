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    Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Denswil resmi teklif bekliyor

    Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Denswil , takımda kalmak için yönetim kurulundan resmi teklif bekliyor. İşte sizler için derlediğimiz 18 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Denswil haber bekliyor

    Trabzonspor'un bu sezon adeta joker oyuncusu olan Denswil, sezon sonunda sona erecek olan kiralık sözleşmesi nedeniyle yeni bir teklif bekliyor. Daha önce sözlü olarak oyuncunun menajeriyle yapılan ve olumlu geçen görüşmenin resmiyete dökülmesini bekleyen Denswil'in yurt dışından da taliplileri olduğu belirtildi.



    OĞUZHAN SÜRPRİZİ
    Başkan adayı Metin Öztürk'ün futbolu emanet etmeyi planladığı Levent Nazifoğlu'nun birçok isimle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu isimlerden birisinin de Oğuzhan Özyakup olduğu ifade ediliyor. Nazifoğlu'nun Beşiktaş ile ipleri koparak Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı öğrenildi.



    KONYA EVİNDE ŞOV YAPTI!
    Şampiyonlar Ligi hedefi olan Konyaspor evinde Gaziantep FK'yı Çekici, Ahmed Hasan, Hadziahmetovic ve Michalak'ın golleriyle mağlup etti. Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi hedefi olan Konyaspor evinde Gaziantep'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Konyaspor'un gollerini Çekici, Ahmed Hassan, Hadziahmetovic ve Michalak kaydetti. Gaziantep'in tek sayısı ise Muhammet Demir'den geldi. Gaziantep'te 39. dakikada kırmızı kart gören Doğan Erdoğan takımını 10 kişi bıraktı. Konyaspor puanını 61'e yükseltti. Gaziantep ise 41 puanda kaldı. Konya haftaya Malatya ile karşılaşacak.



        MİGUEL CRESPO DURMUYOR
        Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Miguel Crespo, Göztepe maçında yine sahnedeydi. 12 km ile ile en çok koşan Fenerbahçeli olan Portekizli futbolcu, 14 ikili mücadele kazanırken, 7 de top kazandı. İspanya ve İtalya Ligi'nden birçok menajerin Miguel Crespo'yu yakın takibe aldığı ve resmi teklifin an meselesi olduğu da ifade edildi.



        F.BAHÇE RİZE İÇİN START VERDİ
        Süper Lig'in 34. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları yaparken dar alanda yapılan çift kale maçla idman tamamlandı.



        MESUT ÖZİL KALMAK İSTİYOR
        Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili olarak açıklama yaptı. Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil'i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek" dedi. Rıdvan Dilmen, hem Mesut Özil'in hem de Ozan Tufan'ın takımda kalmasını istediğini de sözlerine ekledi.


            FENERBAHÇE'Yİ YENEN VAKIFBANK ŞAMPİYON
            AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu. Maçta ilk seti VakıfBank 25-21 kazandı. VakıfBank'ta Isabelle Haak 44 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken İsveçli oyuncu bu performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.



            GÖZTEPE'NİN EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİ
            Süper Lig'de konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 10. yenilgisini aldı. Ligde 10 maçlık mağlubiyet serisiyle puan kazanamadığı en uzun dönemini sürdüren Göztepe, Fenerbahçe yenilgisiyle 27 puanda kaldığı ligde 19. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, gelecek haftaki sonuçlara göre lige veda edebilir.



            LİVERPOOL'UN FİNALDEKİ RAKİBİ CHELSEA OLDU
            Chelsea, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası finalinde Liverpool'un rakibi oldu. Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçı, Loftus- Cheek'in 65 ve Mount'ın 76. dakikadaki golleriyle Chelsea kazandı. Chelsea, 14 Mayıs'ta yapılacak finalde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.



                ANKARAGÜCÜ HEDEFE YÜRÜYOR
                Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi. Puanını 63'e çıkaran Başkent ekibi liderliğini sürdürdü. Maçta Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Cem Ekinci ve Zahid kaydetti. Başkent ekibi Süper Lig yolunda önemli bir mesafe kattı.

                KUPA ROTASYONU!
                Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Kayserispor ile mücadele edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı rotasyona hazırlanıyor. Koita, Kouassi, Siopis, Ahmetcan ve Puchacz'ın 11'de başlaması bekleniyor.

                NWAKAEME VE VİSCA ORTADA YOK!
                Trabzonspor'da Visca 6, Nwakaeme ise 4 maçtır rakip fileleri havalandıramadı. İki yıldızın gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kurmakta oldukça zorlandı.

                KASIMPAŞA'DAN FARKLI TARİFE
                Süper Lig'de son haftaların flaş takımı Kasımpaşa'nın son kurbanı Adana Demir oldu: 4-0. Kasımpaşa; Doğucan, Muleka (2) ve Umut'un golleriyle kazanırken, Balotelli kırmızı gördü.

                ASLAN'IN RAKİBİ YENİ MALATYA
                Galatasaray, Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'la Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 20.30'daki maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

                GALATASARAY POTADA FARKA KOŞTU: 95-61
                ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 95-61 yendi. Galatasaray, maçın ilk yarısını da 41-25 önde tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekipte Trımble 15, Blackshear Jr 13, Canberk Kuş 12, Kravısh 10 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim- Semt77 Yalova: 81-80, Darüşşafaka- Y.Merkezefendi: 76-62.

                VOLEYBOLDA 1-4 FİNAL ETABI BUGÜN BAŞLIYOR
                Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar bugün oynanacak. Halkbank, 15.00'de Arkas Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşmaları 21 Nisan Perşembe günü yapılacak.

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                Haberler Spor Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Denswil resmi teklif bekliyor
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