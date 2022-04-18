Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Denswil resmi teklif bekliyor





ANKARAGÜCÜ HEDEFE YÜRÜYOR

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi. Puanını 63'e çıkaran Başkent ekibi liderliğini sürdürdü. Maçta Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Cem Ekinci ve Zahid kaydetti. Başkent ekibi Süper Lig yolunda önemli bir mesafe kattı.



KUPA ROTASYONU!

Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Kayserispor ile mücadele edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı rotasyona hazırlanıyor. Koita, Kouassi, Siopis, Ahmetcan ve Puchacz'ın 11'de başlaması bekleniyor.



NWAKAEME VE VİSCA ORTADA YOK!

Trabzonspor'da Visca 6, Nwakaeme ise 4 maçtır rakip fileleri havalandıramadı. İki yıldızın gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kurmakta oldukça zorlandı.



KASIMPAŞA'DAN FARKLI TARİFE

Süper Lig'de son haftaların flaş takımı Kasımpaşa'nın son kurbanı Adana Demir oldu: 4-0. Kasımpaşa; Doğucan, Muleka (2) ve Umut'un golleriyle kazanırken, Balotelli kırmızı gördü.



ASLAN'IN RAKİBİ YENİ MALATYA

Galatasaray, Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'la Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 20.30'daki maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



GALATASARAY POTADA FARKA KOŞTU: 95-61

ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 95-61 yendi. Galatasaray, maçın ilk yarısını da 41-25 önde tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekipte Trımble 15, Blackshear Jr 13, Canberk Kuş 12, Kravısh 10 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim- Semt77 Yalova: 81-80, Darüşşafaka- Y.Merkezefendi: 76-62.



VOLEYBOLDA 1-4 FİNAL ETABI BUGÜN BAŞLIYOR

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar bugün oynanacak. Halkbank, 15.00'de Arkas Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşmaları 21 Nisan Perşembe günü yapılacak.

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