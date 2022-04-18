Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Denswil resmi teklif bekliyor

Trabzonspor'un bu sezon adeta joker oyuncusu olan Denswil, sezon sonunda sona erecek olan kiralık sözleşmesi nedeniyle yeni bir teklif bekliyor. Daha önce sözlü olarak oyuncunun menajeriyle yapılan ve olumlu geçen görüşmenin resmiyete dökülmesini bekleyen Denswil'in yurt dışından da taliplileri olduğu belirtildi.
OĞUZHAN SÜRPRİZİ
Başkan adayı Metin Öztürk'ün futbolu emanet etmeyi planladığı Levent Nazifoğlu'nun birçok isimle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu isimlerden birisinin de Oğuzhan Özyakup olduğu ifade ediliyor. Nazifoğlu'nun Beşiktaş ile ipleri koparak Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı öğrenildi.
KONYA EVİNDE ŞOV YAPTI!
Şampiyonlar Ligi hedefi olan Konyaspor evinde Gaziantep FK'yı Çekici, Ahmed Hasan, Hadziahmetovic ve Michalak'ın golleriyle mağlup etti. Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi hedefi olan Konyaspor evinde Gaziantep'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Konyaspor'un gollerini Çekici, Ahmed Hassan, Hadziahmetovic ve Michalak kaydetti. Gaziantep'in tek sayısı ise Muhammet Demir'den geldi. Gaziantep'te 39. dakikada kırmızı kart gören Doğan Erdoğan takımını 10 kişi bıraktı. Konyaspor puanını 61'e yükseltti. Gaziantep ise 41 puanda kaldı. Konya haftaya Malatya ile karşılaşacak.