Galatasaray'ın üç yıldız oyuncusu Kerem, Marcao ve Nelsson için 40 milyonluk teklif masada!

Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. İddialara göre yönetim, takımın 3 önemli yıldızı Kerem, Marcao ve Nelsson için resmi teklif aldı. Galatasaray'ın şu anda 3 kulüple masada olduğu ve toplam teklifin 40 milyon Euro'yu bulduğu gelen bilgiler arasında.
AĞIRDAN ALIYOR
Başkan Burak Elmas'ın yaşanan süreç nedeniyle şu anda görüşmeleri ağırdan aldığı ve yapılan yazışmaları yeni gelecek olan yönetime devredeceği öğrenildi. 30 Nisan'da yapılması planlanan genel kurulda seçilecek olan başkan ve yönetim kurulu bu 3 kulüple pazarlıklara devam edecek. Sadece sportif değil ekonomik anlamda da çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi önemli bir mali yük bekliyor.
SICAK PARA LAZIM
Kısa vadeli borçlar ve ödemeler için sıcak paraya ihtiyaç duyacak olan yeni yönetimin 40 milyon Euro'luk bir rakamı asla göz ardı edemeyeceği ifade ediliyor. Bu nedenle seçim sonrası Kerem, Marcao ve Nelsson konusunda sıcak bir gündemin yaşanması bekleniyor.