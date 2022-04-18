Galatasaray'ın üç yıldız oyuncusu Kerem, Marcao ve Nelsson için 40 milyonluk teklif masada!





AĞIRDAN ALIYOR

Başkan Burak Elmas'ın yaşanan süreç nedeniyle şu anda görüşmeleri ağırdan aldığı ve yapılan yazışmaları yeni gelecek olan yönetime devredeceği öğrenildi. 30 Nisan'da yapılması planlanan genel kurulda seçilecek olan başkan ve yönetim kurulu bu 3 kulüple pazarlıklara devam edecek. Sadece sportif değil ekonomik anlamda da çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi önemli bir mali yük bekliyor.