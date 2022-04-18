Beşiktaş Giresunspor karşısında iki önemli puan bıraktı





DAHA ACIMASIZ OLMALIYDIK

Beşiktaş'ın hocası Ismael, "Ön bölgede acımasız olmalı ve gol atmalıydık" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından mücadeleyi yorumladı. İyi mücadele etmelerine rağmen golü bulamadıklarını söyleyen Ismael, "İlk yarıda hızlı top yapamadık. Gol atmalıydık. Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. Fransız teknik adam ayrıca, "Her şeyi denedik. Özellikle son yarım saat baskı kurduk. Bu tarz maçlarda büyük efor sarf ettikten sonra bunun ödülünü almayı isterdik ama yapamadık" dedi.