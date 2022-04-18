Beşiktaş Giresunspor karşısında iki önemli puan bıraktı

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında iki puan bıraktı: 0-0. Siyah-Beyazlılar yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde 3. maçında 4. puan kaybını yaşadı. 18. dakikada Batshuayi'nin sert şutunu kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.
OKAN MÜKEMMEL ÇIKARDI
43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk mükemmel bir refkleksle son anda topu kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
ERSİN'DEN ÖNEMLİ KURTARIŞ
47. dakikada hızlı gelişen Giresunspor atağında Serginho vurdu, kaleci Ersin çok kritik bir kurtarış yaptı. 51. dakikada Alex Teixeira ceza sahasında müsait pozisyonda topa vurmayı başaramadı.