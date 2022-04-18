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    Beşiktaş Giresunspor karşısında iki önemli puan bıraktı

    Beşiktaş ligde kalma mücadelesi veren rakibi önünde özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadı ancak aradığı golü bulamadı... Pozisyon üretmekte sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylece Ismael yönetiminde 3. maçında 4. puan kaybını yaşadı.

    Kartal duvara çarptı

    Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında iki puan bıraktı: 0-0. Siyah-Beyazlılar yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde 3. maçında 4. puan kaybını yaşadı. 18. dakikada Batshuayi'nin sert şutunu kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.



    OKAN MÜKEMMEL ÇIKARDI
    43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk mükemmel bir refkleksle son anda topu kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



    ERSİN'DEN ÖNEMLİ KURTARIŞ
    47. dakikada hızlı gelişen Giresunspor atağında Serginho vurdu, kaleci Ersin çok kritik bir kurtarış yaptı. 51. dakikada Alex Teixeira ceza sahasında müsait pozisyonda topa vurmayı başaramadı.



        GÜVEN YALÇIN VURAMADI
        Ardından gelişen Giresun atağında Süleymanov'un ceza sahasından şutu Ersin'de kaldı. 90+3. dakikada Güven Yalçın ceza sahasında istediği vuruşu yapamadı ve maç 0-0 sona erdi.



        ALEX TEİXEİRA'YA ÇOK BÜYÜK TEPKİ
        Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael son iki maçtaki etkisiz performansına rağmen Alex Teixeira'yı dün Giresunspor deplasmanında da ilk 11'de oynattı. Ancak Brezilyalı yıldız yine beklentilerin çok uzağında kaldı. 56. dakikada yerini Kevin N'Koudou'ya bırakan Teixeira'ya taraftarlar da yoğun tepki gösterdi. Sosyal medyada tecrübeli yıldız için, "Artık umudumuz kalmadı. Sezon sonunda yollar ayrılsın" ifadesi kullanıldı.



        Giresun deplasmanında kritik iki puan bırakan Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta 8. beraberliğini aldı.



            DAHA ACIMASIZ OLMALIYDIK
            Beşiktaş'ın hocası Ismael, "Ön bölgede acımasız olmalı ve gol atmalıydık" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından mücadeleyi yorumladı. İyi mücadele etmelerine rağmen golü bulamadıklarını söyleyen Ismael, "İlk yarıda hızlı top yapamadık. Gol atmalıydık. Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. Fransız teknik adam ayrıca, "Her şeyi denedik. Özellikle son yarım saat baskı kurduk. Bu tarz maçlarda büyük efor sarf ettikten sonra bunun ödülünü almayı isterdik ama yapamadık" dedi.



            WELİNTON'UN YERİNE NECİP
            Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, GZT Giresunspor karşısında stoperde cezalı Welinton'un yerine Necip Uysal'a şans verdi. Necip, Vida ve Montero ile birlikte Giresunspor'a karşı üçlü savunmanın sağında görev yaptı. Necip, Welinton'un yokluğunda başarılı bir performans ortaya koydu.

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