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    • Spor
    • 17.04.2022 18:30
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    • 17.04.2022 18:47
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    Giresunspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresun deplasmanına konuk oluyor. Çotanak Stadyumu'nda hakem Arda Kardeşler yönetiminde oynanan zorlu mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Siyah Beyazlılarda Welinton Souza, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Giresunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça ilişkin tüm detaylar...

    Giresunspor - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Arda Kardeşler.

    Giresunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    MUHTEMEL 11'LER
    Giresunspor:     Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Chiquinho, Diabate, Umut

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Alex



    VALERIEN ISMAEL İLE 4 PUAN ADI
    Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

    SON 5 MAÇTAN 6 PUAN ÇIKTI
    Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.



        DEPLASMAN KARNESİ
        Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.



        WELINTON CEZASI NEDENİYLE YOK
        Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, karşılaşmada görev alabilecek.



        8 OYUNCU SINIRDA
        Beşiktaş'ta maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
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        Giresunspor - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Giresunspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE
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