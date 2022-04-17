



VALERIEN ISMAEL İLE 4 PUAN ADI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTAN 6 PUAN ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.