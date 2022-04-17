Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Arda Kardeşler.
Giresunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
MUHTEMEL 11'LER
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Chiquinho, Diabate, Umut
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Alex
VALERIEN ISMAEL İLE 4 PUAN ADI
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.
SON 5 MAÇTAN 6 PUAN ÇIKTI
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.