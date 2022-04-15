Manisa etabını Welsford kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 191.7 kilometrelik Manisa- Ayvalık etabının kazananı 4 saat 13 dakika 49 saniye ile Avustralyalı Samuel Luke Welsford oldu. Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, ABD'den Arvid de Kleijn 3. oldu.

YENİ HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

2021'in en başarılı jimnastikçisi seçilen Ferhat Arıcan açıklamalarda bulundu. Arıcan," 2 Dünya kupası, olimpiyat madalyasıyla güzel bir yıl geçti. Bu yıl hedefim dünya şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.

BİR DEVİR SONA ERİYOR

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi sonra eriyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in gelişiyle birlikte kadroya almadığı tecrübeli oyuncuyu, takımda kesin olarak düşünmediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan da kendisine takım aramaya başladı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği Oğuzhan için İstanbul ekibinin devrede olduğu kaydedildi. Beşiktaş'a 2012'de gelen Oğuzhan Özyakup, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

MONTERO KAZA GEÇİRDİ

Beşiktaşlı futbolcu Montero, Beykoz'da trafik kazası yaptı. Üç aracın karıştığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Montero'nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero, Nevzat Demir tesislerine götürüldü. Montero'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FUTBOLCULAR DEPRESYONDA

Fifpro tarafından yapılan bir araştırmaya göre, futbolcuların %38'i depresyon veya anksiyete belirtileri gösteriyor. Bu isimlerin başında da PSG'li yıldız Neymar'ın geldiği belirtildi. Fransa'da son verdiği röportajda sık sık sağlığı ve üzerindeki baskılardan bahseden yıldız oyuncunun özel hayatında bu stresi yaşadığı vurgulandı. Araştırmada sadece Avrupa'da değil tüm dünyada bu tür durumlara rastlandığının altı çizildi.

YUNUS VE EMRE GOLCÜLERE BEDEL!

Gelecek sezon G.Saray'a dönecek olan Yunus Akgün, A.Demirspor formasıyla bu sezon 7 gol ve 8 asist üretti. Alanya'da kiralık oynayan Emre Akbaba da 9 gol atarken 4 asist yaptı. İki yıldız ligde 16 gol, 12 asist üretti. Galatasaray'ın bu sezon golcüleri toplamda o sayıya yaklaşamadı. Cimbom'un Mısırlı golcüsü Mohamed bu sezon ligde 6 gol atarken 3 asist yaptı. Halil Dervişoğlu ise 3 gol, 1 asistle mücadele ediyor. Fransız yıldız Gomis ise 5 gol üretti. 3 golcü toplamda 14 gol atarken 4 de asist yaptı...

TORRENT PLANLARIMIZ ARASINDA YOK

Cİmbom'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu dün sürpriz bir açıklamaya imza attı. Hamamcıoğlu, "Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok" dedi. Eşref Hamamcıoğlu ayrıca, "Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Torrent planlarımızda yok" diye konuştu.

ŞAHİN VE BURUK LİSTEMİZDE

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk göreve gelmeleri halinde yollarına yerli bir teknik adamla devam edeceklerini söyledi. Öztürk, Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin ve şu an boşta olan Okan Buruk'un teknik direktör adayları arasında bulunduğunu dün resmen kamuoyu ile paylaştı.

GÖZTEPE HAZIRLIKLARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Taktik ağırlıklı geçen idman 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek. F.Bahçe bu maçı da kazanırsa seriyi 5 maça çıkartacak.

YUKATEL KAYSERİSPOR RİZESPOR'U KONUK EDECEK

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Kayserispor, bugün sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Kayserispor'da sarı kart cezalısı Kemen ile sakatlığı süren Gavranovic forma giyemeyecek. Rizesporda ise Kubilay Kanatsızkuş dışında eksik bulunmuyor. Zorlu maçta Erkan Özdamar düdük çalacak.

ECZACIBAŞI-F.BAHÇE OPET İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı, bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:30'da başlayacak. Kazanan takım, Türk Hava Yolları- Vakıfbank eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak. Kupa Voley'i şampiyon tamamlayan takım önümüzdeki yıl Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

FELİX SEZON SONUNDA EMEKLİYE AYRILACAK

Tüm zamanların en iyi kadın atletleri arasında yer alan ABD'li Alyson Felix, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu. 36 yaşındaki Felix," Hayatımı değiştiren bu spora büyük minnettarlık duyuyorum. Bende emeği geçenlere teşekkür ederek bu spora veda ediyorum." ifadelerini kullandı. En çok madalya elde eden kadın atlet olan Felix, 7'si altın olmak üzere 11 olimpiyat madalyası kazandı.

ROMA BODO GLİMT'İ FARKLI YENDİ TURU GEÇTİ

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Roma ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Bodo Glimt'i sahasında oynadığı rövanşta 4-0 devirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Konferans Ligi'nde PSV'yi 2-1 yenen Leicester City yarı finalde Roma'nın rakibi oldu. PAOK'u 1-0 yenen Marsilya, Slavia Prag'ı ise 3-1 geçen Feyenoord ise yarı finalde birbirlerine rakip oldular.

TRAFİK KAZASI GEÇİREN RİNCON YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkesi Kolombiya'da trafik kazası geçiren Real Madrid ve Kolombiya milli takımının eski futbolcusu Freddy Rincon hayatını kaybetti. Hafta başında Kolombiya'nın Cali kentinde kullandığı aracın bir otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Rincon'un yaşamını yitirdiği belirtildi. Rincon'un Kolombiya Milli Takımı ile 84 maçta 17 golü bulunuyor.

TRABZON'UN KONUĞU K.GÜMRÜK

Trabzonspor bugün evinde Karagümrük'ü konuk edecek. 20.30'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Denswil, Karagümrük karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.

TRABZON-K.GÜMRÜK HALİL UMUT MELER'İN

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri dün açıklandı. Lider Trabzonspor'un Karagümrük'ü ağırlayacağı maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Lig 2.'si Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe ile oynayacağı maçı ise Yasin Kol yönetecek.

GİRESUN'A SCOUT AKINI!

Beşiktaş'ın iki genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için Avrupa'nın ünlü scoutları takibini sürdürüyor. Rıdvan için Nice, Lyon ve Braga, Ersin için ise Torino ve Ajax'ın scoutlarının Pazar günü Giresun deplasmanında iki yıldızı izleyeceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın iki genç yıldızı sezon boyunca ortaya koydukları performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına girmeyi başardı.

ALEXİS SANCHEZ SAVAŞI

Sezon sonunda Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexis Sanchez için Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer savaşında olduğu iddia edildi. İtalyanlar'a göre iki dev transferde yarışıyor.