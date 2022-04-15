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    Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal’a yeşil ışık yaktı

    Twitter’dan bir video paylaşan Fenerbahçe kulübü, derbi zaferinin mimarı olarak İsmail Kartal’ı işaret etti. “Hiçbir başarı tesadüf değildir” sloganı kullanıldı. Videoda Zajc'ın Galatasaray'a attığı golün idmanlarda sürekli olarak İsmail Kartal tarafından çalıştırıldığı gösterildi. Tüm bunlar "Kartal'a yeşil ışık" olarak yorumlandı.

    Adım adım İsmail Kartal

    İsmail Kartal ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de son derece önemli gelişmeler yaşanıyor...

    Fenerbahçe kulübü twitter hesabından paylaştığı videoda teknik direktör İsmail KartalGalatasaray derbisinin kahramanı ve mimarı olarak gösteriliyor.

    Bu gelişme Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımı çalıştırmasına sıcak baktığı hatta yeşil ışık yaptığı şeklinde yorumlandı. Yayınlanan videoda İsmail Kartal'ın Galatasaray'ın sol kanadında zaaf olduğu ve Osayi'nin çizgiye kadar inip topu ceza sahası çizgisine doğru çevirmesi gerektiği, bunun da derbide mutlaka denenmesi gerektiğini anlattığı ifade edildi.

    Yine videoda "Hiçbir başarı tesadüf değildir" denilerek yine İsmail Kartal'ın taktik becerisine atıf yapıldı.

    Fenerbahçe yönetimi her ne kadar Joachim Löw ve Jorge Jesus ile temaslarını sürdürse de artık ibrenin İsmail Kartal'a doğru döndüğü ve Başkan Koç'un da bu konuda artık daha ılımlı olduğu ve yayınlanan bu videonun da yönetimin vereceği "İsmail Kartal" kararının bir ön alıştırması olduğu ifade ediliyor.

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