Abdullah Avcı’dan kesin talimat! "Bu iş çok uzadı artık noktayı koyun"

Geride kalan son 2 haftada şampiyonluğu garantileme şansı yakalayan ancak bu fırsatı kaybettiği puanlar nedeniyle değerlendiremeyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, duruma el attı.

Lig tarihinin en erken şampiyonluğu şansını hala elinde bulunduran bordo-mavililerde Avcı, Karagümrük maçı öncesi futbolcularına seslendi. Deneyimli teknik adamın "Bu iş çok uzadı. Artık son noktayı koymalıyız" dediği belirlendi. Son üç haftada 7 puan kaybetmelerine rağmen hala 13 puan önde olduklarını hatırlatan Avcı, "Ama bu puan farkı kimseyi rehavete sokmamalı. Artık yeniden kazanma alışkanlığı elde etmeliyiz" dedi.

AVCI'NIN REKOR GECESİ

Abdullah Avcı, Karagümrük karşısından galibiyetle ayrılması halinde kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak. Başakşehir'de 73 puan toplayan Avcı, bugün takımı kazanırsa 75 puana ulaşacak.