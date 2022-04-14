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    Karagümrük maçında rotasyona gitmesi beklenen Abdullah Avcı 4 bölgede değişiklik yapabilir

    Karagümrük maçında rotasyona gitmesi beklenen Abdullah Avcı, kritik maç öncesinde 4 bölgede kimleri oynatacağına henüz karar vermedi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    4 formaya 8 aday!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük ile oynanacak olan kritik maç öncesinde ilk 11'i şekillendirmekte tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın, Karagümrük maçında sağ bekte Bruno Peres ile Dorukhan Toköz arasında, orta sahada Bakasetas ile Abdülkadir Ömür arasında, sol kanatta Nwakaeme ile Kouassi arasında ve forvet hattında da Cornelius ile Djaniny arasında karar vermekte zorlandığı belirtildi. Karadeniz Fırtınası'nda Nwakaeme son haftalardaki performansı nedeniyle eleştiriliyor... Karagümrük maçında cezaları sona aren Siopis, Bakasetas ve Djaniny forma giyebilecek.



    CORNELİUS'UN ÇİFTE HEYECANI
    Fransa, İngiltere ve İtalya kariyerlerinin ardından Türkiye'yi tercih eden Cornelius 13 gole ulaştı. Kopenhag'da attığı 18 golün ardından en parlak dönemini Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki forvet, şampiyonlukla birlikte gol krallığı sevinci de yaşamak istiyor.



    KOİTA: 1 GOL YETER
    Trabzonspor'un forveti Fode Koita, tesislerde idman çıkışı kendisini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çekildi. Bir taraftarın, Karagümrük maçında senden 4 gol bekliyoruz söylemi üzerine ise Koita, "1 gol yeter" diyerek yanıt verdi.



        ASLAN'IN RAKİBİ DİNAMO KİEV
        G.Saray ile Sarı-Kırmızılılar'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev bugün özel maçta karşılaşacak. Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla 'Barış için maç' oynanacak maça UEFA da destek veriyor. NEF Stadı'ndaki mücadele saat 17.00'de start alacak. Maçın bilet fiyatları 25 ile 100 lira arasında değişiyor.



        BAŞAKŞEHİR'DEN DİAGNE'YE KANCA
        Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mbaye Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı. Şu an boşta olan futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı ortaya çıktı. İngilizler Diagne'yi fırsat transferi olarak görürken, Başakşehir Teknik Direktöre Emre Belözoğlu'nun da Senegalli forveti çok istediği ifade edildi.



        VALENCİA ABD YOLCUSU
        Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılmayı düşünen Enner Valencia'nın ABD'ye transfer olmak istediği ve bazı kulüplerle de temas halinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de bir süre önce kulüp doktorlarına kendisine yanlış tedavi uyguladığı teadavi gerekçesiyle kriz çıkaran Enner Valencia dönemi sezon sonu sona eriyor... Sarı-Lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın son haftalarda forma şansı vermediği Valencia'nın ABD'ye transfer olmak istediği ve MLS'ten bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin iki sezon önce bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği 32 yaşındaki forvet oyuncusundan bir miktar da gelir bekeldiği ifade ediliyor. Ülkesi Ekvador'un Dünya Kupası'na katılmasında önemli bir paya sahip olan Valencia bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı tüm kulvarlarda 27 maçta 10 gol atıp 5 de asist yaptı. 15 gole direkt olarak katkı sağladı.



            BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
            F.Bahçe ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Zajc "Burada çok mutluyum. Şu an sahaya odaklandım" dedi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Miha Zajc, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecek yıl Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Zajc, "Fenenrbahçe'de çok mutluyum ve şu an sadece saha içine odaklandım" dedi. Sloven orta saha derbiyle ilgili olarak ise, "Çok duygusal bir akşamdı. Kazandığınız zaman kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Harika hisler taşıyorum. Galibiyeti getiren gollerden birini atmak da mutluluk vericiydi." ifadelerini kullandı. Ligde forma giydiği 26 maçta 8 gol atan Miha Zajc, performansıyla ilgili, "Harika bir sezon geçiriyorum. Takımıma gol anlamında çok iyi katkı sağladığıma inanıyorum." diye konuştu. Zajc, İsmail Kartal'dan da övgü ile bahsetti.



            MESUT KALMAK İSTİYOR
            Fenerbahçe'de Ozan'la birlikte kadro dışı olan Mesut Özil 2 yıl kalan sözleşmesini tamamlamaktan yana. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte takımdan ayrı çalışma yapan Mesut Özil kendisine gelen teklifleri geri çeviriyor. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt'ün İngiltere ve ABD'den gelen tekliflere şu an için olumsuz yanıt verdiği ve "Mesut Fenerbahçe'de ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu. 2 yıl daha sözleşmesi var ve bu sürenin sonuna kadar da takımdan ayrılmayı düşünmüyor" dediği öğrenildi. Sezon bittikten sonra Mesut ile bir görüşme yapacak olan Fenerbahçe Yönetimi'nin ise yıldız futbolcuya kulüp bulmasını söyleyeceği gelen haberler arasında.



            FENERBAHÇE'DE TEMPO DÜŞMÜYOR
            Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda Sarı-Lacivertliler, yoğun bir tempoda çalıştı. Antrenmanda pas ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.



                BUNUN ADI PERİ MASALI!
                Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı iki maçta iki isabetli şutla iki gol bulup adını yarı finale yazdırdı... 50 bin nüfuslu Villarreal şehri, 75 bin kişilik Allinaz Arena'da tur sevinci yaşadı. 382 milyon Euro bütçeyle, 804 milyonluk Bayern'i devirdi. Teknik direktörü Unai Emery Peri Masalı'nın yazarı olarak dikkat çekiyor. İspanyol teknik direktörün 4 Avrupa Ligi şampiyonluğu var.



                EMLAK KONUT SÜPER LİG'DE
                Emlak Konut Spor Kulübü, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi... Şampiyonluğa ulaşan takıma kupasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi... Emlak Konut Gelişim Takımı ise Kadınlar Bölgesel Ligi'ni şampiyon tamamlayarak adını 1. Lig'e yazdırmayı başardı. Emlak Konut Spor Kulübü'nün altyapılarında 8 kız takımı ve 6 erkek takımı olmak üzere toplam 14 takım bulunuyor. Altyapıda 266 sporcu faaliyet gösteriyor.



                FENER MACCABİ'YE YENİLDİ EFES MİLANO İLE EŞLEŞTİ
                THY EuroLeague'in 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 85-76 yenildi. Sezonu 12. sırada bitiren Fenerbahçe play-off bileti alamadı. Dünkü sonuçla normal sezonu 6. sırada bitiren son şampiyon Anadolu Efes, play-off'ta 3. sıradaki İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'la eşleşti.



                    4. ETABIN KAZANANI EDUARDO SEPULVEDA
                    57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü etabını İtalya'nın Drone Hopper- Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda kazandı. Etabı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.



                    LİVERPOOL VE M.CİTY YARI FİNALE YÜKSELDİ
                    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Benfica ile rövanşta 3-3 berabere kaldı ve yarı finale yükselerek Villarreal'ın rakibi oldu. Manchester City ise evinde 1-0 yendiği Atletico Madrid ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak tur biletini aldı. Manchester City'in yarı finaldeki rakibi ise Real Madrid oldu.

                    M.UNİTED'IN BAŞINA TEN HAAG GEÇİYOR!
                    İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, teknik direktörlük görevi için Erik Ten Haag ile sözlü olarak anlaşma sağladı. The Atletic'in haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı hoca ile 4 yıllık bir anlaşma yapmayı planladığı aktarıldı. Tecrübeli hocanın 2019 ve 2021'de Ajax ile lig şampiyonluğu bulunuyor.

                    BURSASPOR EVİNDE KARŞIYAKA'YI DEVİRDİ
                    ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka'yı 84-77 yendi. Yeşil-Beyazlılar bu sonuçla play-off iddiasını devam ettirdi. Bursa'da Needham 25 sayı kaydetti. 16. haftanın erteleme maçında ise Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-65 yendi.

                    ARKAS'IN KAZANDIĞI FİNALE İTİRAZ!
                    Galatasaray, Arkas Spor'un 3-2 kazandığı Kupa Voley finalinde skor hatası yapıldığını savundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı" ifadeleri kullanıldı.

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                    Haberler Spor Karagümrük maçında rotasyona gitmesi beklenen Abdullah Avcı 4 bölgede değişiklik yapabilir
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