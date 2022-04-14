Karagümrük maçında rotasyona gitmesi beklenen Abdullah Avcı 4 bölgede değişiklik yapabilir





BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

F.Bahçe ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Zajc "Burada çok mutluyum. Şu an sahaya odaklandım" dedi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Miha Zajc, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecek yıl Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Zajc, "Fenenrbahçe'de çok mutluyum ve şu an sadece saha içine odaklandım" dedi. Sloven orta saha derbiyle ilgili olarak ise, "Çok duygusal bir akşamdı. Kazandığınız zaman kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Harika hisler taşıyorum. Galibiyeti getiren gollerden birini atmak da mutluluk vericiydi." ifadelerini kullandı. Ligde forma giydiği 26 maçta 8 gol atan Miha Zajc, performansıyla ilgili, "Harika bir sezon geçiriyorum. Takımıma gol anlamında çok iyi katkı sağladığıma inanıyorum." diye konuştu. Zajc, İsmail Kartal'dan da övgü ile bahsetti.