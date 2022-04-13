TFF Başkanlığı için adaylık düşünmeyen Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralı hakkındaki düşüncelerini açıkladı





TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU FIBA HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, basketbolun, geleceği ve Türk Basketbolunun projeleri konuşuldu. Ziyaret sonunda Hidayet Türkoğlu, FIBA Heyetine milli takım forması ile çini takdim etti. Heyet ise Türkoğlu'na, FIBA 2002 Dünya Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın Lübnan'ı 107-80 mağlup ettiği karşılaşmanın maç kağıdını hediye etti.



G.SARAY KIEV MAÇI YARIN

Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da özel bir maç yapacak. Yarın akşam saat 17.00'de başlayacak olan maç GSTV'den de canlı yayınlanacak. Maçın biletleri ise 25 TL ve 100 TL arasında değişiyor.



UEFA'DAN KASAYA TAM 161 MİLYON!

Bu sezon sadece Avrupa Ligi'nde başarılı olan Galatasaray kasasına UEFA'dan 161 milyon TL koydu. Mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan döneme zararını 173 milyon TL'ye düşürdü. Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.



12 DEV ADAM'IN YENİ KOÇU ERGİN ATAMAN OLDU

A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene'nin ayrılığı sonrası başantrenörlüğe Ergin Ataman getirildi. Tecrübeli koç, Anadolu Efes ile Milli Takımı beraber çalıştıracak. TBF'den yapılan açıklamada,"A Milli Erkek Takımımızın yeni hocasının açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir.'' İfadeleri kullanıldı.



AKDENİZ EKİBİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bu sonuçla güney ekibi 47 puanla 9.sıraya yükseldi. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan güney ekibi, bu 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Antalyaspor, bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü ve 24 puan topladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN