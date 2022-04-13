TFF Başkanlığı için adaylık düşünmeyen Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralı hakkındaki düşüncelerini açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının dün gerçekleştirilen toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Ağaoğlu hem kendisinin hem de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın TFF Başkanlığı için aday olmayı düşünmediğini söyledi. Ligde gelecek sezon 7+4 şeklinde değişecek yabancı kuralının 8+3 şeklinde devam etmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan ciddi sayıda yabancı oyuncu var. Bu, çok büyük maddi sıkıntı olarak da kulüplerimize yansıyacak" dedi. Yayın ihalesi ile ilgili ise Ağaoğlu, yeni Spor Yasası ile ilgili olarak ise, "Spor yasası ile yönetilen ikinci bir ülke yok. Bu yasa ile sıkıntı yaşayacağımız aşikar" ifadelerini kullandı.
ZAJC GÖRÜŞME ODASINA
Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan, skorlara hem gol hem de asist katkısı yapmaya başlayan Miha Zajc, Galatasaray derbisinde de golünü atınca yönetim daha fazla beklememe kararı aldı. Sarı-Lacivertli kurmaylar 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Zajc ile sözleşme yenileme kararı aldı. Yönetim yeni sözleşme için sezonun bitmesini beklemeyecek ve önümüzdeki 1-2 hafta içinde Zajc'ın menajerini İstanbul'a çağıracak.
GÖZTEPE İÇİN STARTI VERİLDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de hafta sonunda konuk edeceği Göztepe için hazırlıklarına dün start verdi. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 sat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma top kapma, pas ve yarı sahada çift kale maç ile devam etti. Sarı-Lacivertliler hazırlıklarına bugün de devam edecek.