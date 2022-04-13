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    TFF Başkanlığı için adaylık düşünmeyen Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralı hakkındaki düşüncelerini açıkladı

    TFF Başkanlığı için aday olmayı düşünmediğini söyleyen Ağaoğlu, “Yabancı kuralı 8+3 şeklinde devam etmeli” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    8+3 kuralı devam etmeli

    Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının dün gerçekleştirilen toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Ağaoğlu hem kendisinin hem de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın TFF Başkanlığı için aday olmayı düşünmediğini söyledi. Ligde gelecek sezon 7+4 şeklinde değişecek yabancı kuralının 8+3 şeklinde devam etmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan ciddi sayıda yabancı oyuncu var. Bu, çok büyük maddi sıkıntı olarak da kulüplerimize yansıyacak" dedi. Yayın ihalesi ile ilgili ise Ağaoğlu, yeni Spor Yasası ile ilgili olarak ise, "Spor yasası ile yönetilen ikinci bir ülke yok. Bu yasa ile sıkıntı yaşayacağımız aşikar" ifadelerini kullandı.



    ZAJC GÖRÜŞME ODASINA
    Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan, skorlara hem gol hem de asist katkısı yapmaya başlayan Miha Zajc, Galatasaray derbisinde de golünü atınca yönetim daha fazla beklememe kararı aldı. Sarı-Lacivertli kurmaylar 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Zajc ile sözleşme yenileme kararı aldı. Yönetim yeni sözleşme için sezonun bitmesini beklemeyecek ve önümüzdeki 1-2 hafta içinde Zajc'ın menajerini İstanbul'a çağıracak.



    GÖZTEPE İÇİN STARTI VERİLDİ
    Fenerbahçe, Süper Lig'de hafta sonunda konuk edeceği Göztepe için hazırlıklarına dün start verdi. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 sat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma top kapma, pas ve yarı sahada çift kale maç ile devam etti. Sarı-Lacivertliler hazırlıklarına bugün de devam edecek.



        BU AYIP HEPİMİZİN
        Fenerbahçe resmi internet sitesinden oldukça sert bir açıklama yayınladı ve Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmemesine ilişkin olarak, "Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen, TFF Başkanı'nın istifasına rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl?' diye sormayan herkesindir!" ifadelerini kullandı.



        AFRİKA'DA TRABZONSPOR RÜZGARI
        Afrika ülkesi Liberya'da liderin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Bea Mountain FC takımı, bu hafta şampiyonluk maçına iş insanı Hazım Atay'ın tedarik ettiği formalarla çıkacak. Kulüp Liberya Futbol Federasyonu'ndan gerekli tüm izinleri aldı ve formalarla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kulüp ayrıca Federasyon'dan izin alarak bu maça Trabzonspor'a şampiyonluk mücadelesinde başarı dileyen bir pankart ile de sahaya çıkacak.



        HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
        Trabzonspor, Karagümrük maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.



            TRABZON SCOUT EKİBİ MESAİDE
            İhsan Derelioğlu önderliğinde Scout ekibi Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda Fransa ve Almanya başta olmak üzere oyuncu arayışına devam ediyor. Sol bek, stoper, defansif orta saha ve forvette hattı öncelikler arasında yer alıyor.



            TRABZONSPOR İSTANBUL'A KAYBETMEDI
            Süper Lig'de Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Trabzon bu sezon İstanbul takımlarına hiç kaybetmedi.



            FENERBAHÇE BEKO MACCABİ DEPLASMANDA
            THY EuroLeague 23. Hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko bugün Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Menora Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19:30'da başlayacak. Play-off'a kalamayan Fenerbahçe, Efes'in rakibini belirleyecek. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Efes, play-off'ta Real Madrid ile Maccabi kazanırsa Lacivert-Beyazlı ekip, Armani Milan ile eşleşecek.



                VİLLARREAL B.MÜNİH'İ ELEDİ YARI FİNALE ÇIKTI
                UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'i 1-0 mağlup eden Villarreal dün de rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Villarreal bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında bugün ise saat 22.00'de Atletico Madrid-M.City ve Liverpool- Benfica maçları oyanacak.



                MİLLİ YILDIZ LİGE DAMGA VURMAYA DEVAM EDİYOR
                Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arasında Fransız kulübü Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı çıktığı 6 maçta da gol atma başarısı Rusya Ligi'nde tarihe geçti. Milli yıldız forma giydiği 6 karşılaşmada 8 gol ile oynadı. Yazıcı, etkili performansı nedeniyle ligde Şubat ve Mart aylarının oyuncusu seçilmişti.



                CİTY ERLİNG HAALAND İÇİN KESENİN AĞZINI AÇIYOR
                Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland için transfer iddiaları bitmiyor. İngiliz basını, M.City'nin Norveçli yıldız için 300 milyon euro bütçe ayırdığını öne sürdü. City yönetiminin bonservis için 75 milyon euro, 5 yıllık sözleşme için Haaland'a yıllık 30 milyon euro ve yıldız golcünün menajerine ve ailesine 75 milyon euro komisyon ödeyeceğini iddia etti.



                    TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU FIBA HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ
                    Sinan Erdem Spor Salonu'nda FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, basketbolun, geleceği ve Türk Basketbolunun projeleri konuşuldu. Ziyaret sonunda Hidayet Türkoğlu, FIBA Heyetine milli takım forması ile çini takdim etti. Heyet ise Türkoğlu'na, FIBA 2002 Dünya Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın Lübnan'ı 107-80 mağlup ettiği karşılaşmanın maç kağıdını hediye etti.

                    G.SARAY KIEV MAÇI YARIN
                    Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da özel bir maç yapacak. Yarın akşam saat 17.00'de başlayacak olan maç GSTV'den de canlı yayınlanacak. Maçın biletleri ise 25 TL ve 100 TL arasında değişiyor.

                    UEFA'DAN KASAYA TAM 161 MİLYON!
                    Bu sezon sadece Avrupa Ligi'nde başarılı olan Galatasaray kasasına UEFA'dan 161 milyon TL koydu. Mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan döneme zararını 173 milyon TL'ye düşürdü. Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.

                    12 DEV ADAM'IN YENİ KOÇU ERGİN ATAMAN OLDU
                    A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene'nin ayrılığı sonrası başantrenörlüğe Ergin Ataman getirildi. Tecrübeli koç, Anadolu Efes ile Milli Takımı beraber çalıştıracak. TBF'den yapılan açıklamada,"A Milli Erkek Takımımızın yeni hocasının açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir.'' İfadeleri kullanıldı.

                    AKDENİZ EKİBİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI
                    Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bu sonuçla güney ekibi 47 puanla 9.sıraya yükseldi. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan güney ekibi, bu 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Antalyaspor, bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü ve 24 puan topladı.

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                    Lastikler kedilere ev oldu
                    Haberler Spor TFF Başkanlığı için adaylık düşünmeyen Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralı hakkındaki düşüncelerini açıkladı
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