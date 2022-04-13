Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün teknik direktör adayı Nuri şahin olduğu öğrenildi

Galatasaray'da seçim yaklaşırken başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk'ün yerli bir teknik adamı takımın başına getirmek istediği bunun için de en uygun adayın Nuri Şahin olduğu belirlendi. Antalyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen Nuri Şahin'in sıkı bir Galatasaraylı olduğunu bilen Öztürk'ün Almanya'da aldığı eğitim nedeniyle de böyle bir krarar verdiği belirlendi.
HAMAMCIOĞLU YABANCI HOCA İSTİYOR
Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun da yabancı bir teknik adamla çalışmak istediği öğrenildi. Hamamcıoğlu'nun seçilmesi halinde Fransız bir teknik adamla temas halinde olduğu iddia edildi. Gözler seçim sürecine çevridi.
BAŞARILI BİR GRAFİK ÇİZDİ
Nuri Şahin takımın başına geçtikten sonra 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmedi.