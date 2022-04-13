Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün teknik direktör adayı Nuri şahin olduğu öğrenildi

Galatasaray'da seçim yaklaşırken başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk'ün yerli bir teknik adamı takımın başına getirmek istediği bunun için de en uygun adayın Nuri Şahin olduğu belirlendi. Antalyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen Nuri Şahin'in sıkı bir Galatasaraylı olduğunu bilen Öztürk'ün Almanya'da aldığı eğitim nedeniyle de böyle bir krarar verdiği belirlendi.