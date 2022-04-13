Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının yıldızı Kayla McBride sansasyonel iddia! 'Maç öncesi zehirlendik'

Pazar günü Sopron'a yenilerek Euroleague Şampiyonluğu'nu kaçıran Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı müthiş bir skandalla çalkalanıyor... Sarı-Lacivertli takımın yıldızı Kayla McBride instagram hesabından kendisiyle birlikte Alina Iagupova, Satou Sabally ve koç Lapena'nın final maçından 1 gün önce zehirlendiğini belirtti. Bu şok açıklamanın ardından Fenerbahçe Yönetimi, Kayla McBride'a tepki gösterdi. Kayla McBride'da ishal ve kusma belirtileri saptandığı ve serum verildiği açıklandı. Hatta cumartesi günü Başantrenör Lapena, yardımcısı Ömer Buharalı, oyuncular Alina Iagupova ve Satou Sabally'nin de yine benzer şikayet üzerine vitamin desteği verildiği bildirildi. Oyuncuların maça sağlıklı çıktıkları vurgulanırken McBride'ın maçın verdiği üzüntüyle böyle talihsiz bir açıklama yaptığı vurgulandı.
F.Bahçe yönetimi Final- Four'daki 4 takımın aynı yerde kamp yaptığını belirterek zehirlenme için "Virüs" yorumunu yaptı.