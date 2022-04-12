Real Madrid - Chelsea | CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid sahasında Chelsea'yi ağırlıyor.
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İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Nacho, Ferland Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vinicus Jr
Chelsea: Mendy, James, Rüdiger, T. Silva, Alonso, Kante, Kovacic, Mount, Loftus-Cheek, Havertz, Werner
BENZEMA HAT-TRICK YAPMIŞTI
İlk karşılaşmada Real Madrid Chelsea'yi 3-1 mağlup etmiş Karim Benzema hat-trick yaparak takımını sırtlamıştı.
TURU GEÇEN KİMİNLE EŞLEŞECEK?
Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi, Liverpool(3)-(1)Benfica eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.