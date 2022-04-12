Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK’lık oldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında kendi sahalarında oynadıkları maçlarda yapılan çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra çıkan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıca İttifak Holding Konyaspor forması giyen Amar Rahmanovic'in sportmenliğe aykırı hareketleri; Atakaş Hatayspor forması giyen Ruben Ribeiro'nun da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 12 Nisan 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ile müsabaka sonrası ve 11.04.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü Başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN'in aynı müsabaka sonrası ve 11.04.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu AMAR RAHMANOVIC'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GZT GİRESUNSPOR Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın 10.04.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ONUR DİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO'nun 11.04.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.