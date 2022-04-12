Özel Haber I Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Konuşmak yasak

Öte yandan göreve geldiği günden bu yana Süper Lig'de lider Trabzonspor'dan dahi çok puan toplayan İsmail Kartal'ın performansıyla yönetimin kafasını karıştırdığı ve gelecek sezon Kartal ile yola devam edilme fikrinin de masaya yatırılabileceği konuşuluyor.

Başkan Ali Koç'un ise İsmail Kartal'ın takımla yakaladığı başarılı grafiğe rağmen bu konuda acele etmediği ve Avrupa'da adından söz ettirmiş bir hocaya takımı teslim etmek için hala kararlı olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe ile maç başına 2,25 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal ise gelecek sezon da kariyerine teknik adam olarak devam etmeyi düşündüğünü ve kariyerli bir hocanın yanında yardımcılık yapmayacağını ısrarlı bir şekilde dile getirmişti.