Özel Haber I Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı! Konuşmak yasak

Fenerbahçe'de 12 Ocak'ta yarım sezonluğuna teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, görev süresi içerisinde rakamları alt üst etti ve devraldığında ligde 5. sırada olan Sarı-Lacivertli takımı puan cetvelinde ikinci sıraya çıkardı.
Göreve geldiğinde Avrupa potasının dışında yer alan Fenerbahçe ile 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İsmail Kartal'ın yakaladığı çıkış sonrası ise Sarı-Lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe yönetiminin ligde son 8 maçın 7'sini kazanan İsmail Kartal'ın motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla bir süredir önümüzdeki sezon için gerçekleştirilen teknik direktör arayışları ile ilgili kulüpte konuşma yasağı getirdiği öğrenildi.