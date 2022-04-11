Valerien Ismael kısa zamanda Siyah- Beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, göreve başlayalı kısa süre olsa da yaptığı dokunuşlarla farkını ortaya koydu. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk lig maçında Trabzonspor gibi zorlu bir deplasmanda oynattığı pozitif futbolla dikkatleri çekmişti. Beşiktaş taraftarı ilk iç saha maçında takımın göstereceği performansı ve Ismael etkisinin devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Alanyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte rakibine alan bırakmayan, hırslı ve tempolu bir Beşiktaş ortaya çıktı. Beşiktaş taraftarları da sosyal medyadan yeni hocalarına övgüler yağdırdı. Siyah- Beyazlı taraftarlar, "İsmael uyuyan devi uyandırdı" yorumlarını yaptı. İşte taraftarların mesajları: Son yıllarda ben bu kadar hareketli hoca görmedim... Bünye bu kadar mutlu uyanmaya alışkın değil ne yaptın bize! Karakter hırs inanmışlık mücadele... Biz bu Beşiktaş'ı çok özlemişiz... Valerien Ismael.. Bu ne şiddet bu ne celal baba!



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