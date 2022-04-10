Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'da Fransız ihtilali! Valerien Ismael, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier...

Beşiktaş'ta 25 Mart'ta resmen teknik direktörlük koltuğuna oturan Valerien Ismael, kısa süre içinde Siyah-Beyazlı takımda gösterdiği performansla tam not aldı. Ismael yönetiminde 10 kişi tamamladığı maçta lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ligin kuvvetli takımlarından Alanyaspor'u ise sahasında 4-1 yenen Beşiktaş, son dönemdeki en iyi maçlarını oynamıştı.
Ismael yönetiminde sahada iyi bir görüntü veren Beşiktaş'ta Fransız hoca, oyuncuları ile kurduğu iletişimle de tam not aldı. Takımdaki birçok futbolcu Valerien Ismael'in kendileri ile çok iyi bir iletişim kurduğunu söylerken, Siyah-Beyazlılar'da Fransız hocanın gelişi ile performansı en çok artan isimler ise aynı dili konuştuğu Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier oldu.
Ismael'in Fransızca konuşarak bire bir iletişim kurabildiği Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yeni teknik direktörleri yönetiminde oynadıkları iki maçta performansları ile ön plana çıkmayı başardı.