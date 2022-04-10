Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.04.2022 15:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2022 15:40
    ABONE OL

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'da Fransız ihtilali! Valerien Ismael, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier...

    Beşiktaş'ta 25 Mart'ta göreve başlayan Valerien Ismael takıma oynattığı etkili futbolun yanı sıra oyuncularıyla kurduğu iletişimle de tam not aldı. Fransız teknik adam Ismael'in gelişi ile Fransızca konuşan Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in de yakaladığı çıkış dikkatlerden kaçmadı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kara Kartal’da Fransız ihtilali!

    Beşiktaş'ta 25 Mart'ta resmen teknik direktörlük koltuğuna oturan Valerien Ismael, kısa süre içinde Siyah-Beyazlı takımda gösterdiği performansla tam not aldı. Ismael yönetiminde 10 kişi tamamladığı maçta lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ligin kuvvetli takımlarından Alanyaspor'u ise sahasında 4-1 yenen Beşiktaş, son dönemdeki en iyi maçlarını oynamıştı.

    Ismael yönetiminde sahada iyi bir görüntü veren Beşiktaş'ta Fransız hoca, oyuncuları ile kurduğu iletişimle de tam not aldı. Takımdaki birçok futbolcu Valerien Ismael'in kendileri ile çok iyi bir iletişim kurduğunu söylerken, Siyah-Beyazlılar'da Fransız hocanın gelişi ile performansı en çok artan isimler ise aynı dili konuştuğu Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier oldu.

    Ismael'in Fransızca konuşarak bire bir iletişim kurabildiği Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yeni teknik direktörleri yönetiminde oynadıkları iki maçta performansları ile ön plana çıkmayı başardı.

        Beşiktaş'ta Valerien Ismael yönetiminde çıkılan iki maçta Batshuayi 2 gol, Roiser 1 gol, 2 asist, Ghezzal ise 2 asistle takımın skor yükünü çeken futbolcular oldu. Bu 3 ismin yükselişinde Valerien Ismael'in kendileri ile yaptığı bire bir görüşmelerde direkt olarak iletişim kurabilmesinin büyük payı olduğu belirtiliyor.

        Takımdaki sorunları ve önerilerini tercüman yardımına ihtiyaç kalmadan Valerien Ismael'e aktarabilen Batshuayi, Rosier ve Ghezzal üçlüsünün Fransız hocanın takımın başına geçmesinden de büyük bir mutluluk duyduğu konuşuluyor.

        Öte yandan Valerien Ismael'in sakatlık sürecini yeni atlatan Kevin N'Koudou ile de yakından ilgilendiği ve Fransız futbolcuyu fiziksel olarak tam hazır hale gelmesiyle daha fazla kullanacağını dile getirdiği öğrenildi.
            Hakim fragman
            Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'da Fransız ihtilali! Valerien Ismael, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier...
                SON DAKİKA