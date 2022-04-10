Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'da Fransız ihtilali! Valerien Ismael, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier...

Ismael yönetiminde sahada iyi bir görüntü veren Beşiktaş'ta Fransız hoca, oyuncuları ile kurduğu iletişimle de tam not aldı. Takımdaki birçok futbolcu Valerien Ismael'in kendileri ile çok iyi bir iletişim kurduğunu söylerken, Siyah-Beyazlılar'da Fransız hocanın gelişi ile performansı en çok artan isimler ise aynı dili konuştuğu Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier oldu.