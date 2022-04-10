CANLI | Sivasspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor-Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor-Başakşehir maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

SİVASSPOR - Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

BAŞAKŞEHİR - Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka