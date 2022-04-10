Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.04.2022 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2022 16:03
    ABONE OL

    CANLI | Sivasspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, evinde Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor, alacağı puan veya puanlarla ligi en iyi sırada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Başakşehir ise, sezonu ilk 4 sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmenin hesaplarını yapıyor. Sivasspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    CANLI | Sivasspor - Başakşehir

    Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor-Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Sivasspor-Başakşehir maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    SİVASSPOR - Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare
    BAŞAKŞEHİR - Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hakim fragman
    Haberler Spor CANLI | Sivasspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA