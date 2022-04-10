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    • Spor
    • 10.04.2022 16:00
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    • 10.04.2022 16:01
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    CANLI | Adana Demirspor - Altay maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor. Adana Demirspor Altay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    CANLI | Adana Demirspor - Altay

    Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor kazanıp Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek, Altay ise kümede kalma umutlarını korumak istiyor.

    ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Adana Demirspor - Altay maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

    ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI 11'LERİ
    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Assombalonga
    Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Ceyhun Gülselam, Eren, Poko, Bamba, Martin Rodriguez, Thiam

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    Haberler Spor CANLI | Adana Demirspor - Altay maçı canlı anlatım izle
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