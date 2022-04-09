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    İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisinde İrfan Can, Crespo ve Zajc'a vur emri

    Teknik direktör İsmail Kartal İrfan Can, Crespo ve Zajc ile görüşerek, “Çerçeveyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyin” dedi. Takıma “Kaleye çekilen şutları mutlaka takip edin. 2. şansınız hep olmalı” ifadesini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kartal’dan üç isme ’Vur’ emri

    Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. İdman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can, Crespo ve Zajc ile görüşerek "Çerçeveyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyin" dedi... Takıma "Kaleye çekilen şutları mutlaka takip edin. 2. şansınız hep olmalı" ifadesini kullandı. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra tesislerde kampa girecek.



    FENER'DE HEDEF DERBİ ZAFERİ
    Fenerbahçe, yarın Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı da yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor.



    MESUT FENER'İN KARARINI BEKLİYOR
    As gazetesi: "Mesut Özil'i tek isteyen Inter Miami. Mesut ABD seçeneğine sıcak. Ama Fener'in kararını bekliyor". İspanyol gazetesi AS, MLS ligi ekiplerinden Inter Miami'nin Mesut Özil ile ilgilenen tek takım olduğunu iddia etti. Haberde "İddia edildiği üzere Hull City'nin Mesut Özil konusunda bir girişimi yok. Mesut Özil ile ilgilenen tek takım David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami. Mesut Özil, Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor." ifadeleri kullanıldı.



        DİVAN KURULU BAŞKANI BUGÜN BELLİ OLUYOR
        Fenerbahçe Kulübü, Faruk Ilgaz Tesislerinde bugün önemli bir seçim gerçekleştirecek. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı, bugün belli olacak. Saat 10.00-15.00 arasında yapılacak seçimde mevcut başkan Vefa Küçük'ün yanı sıra Nail Kır, Uğur Dündar ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışacak.



        AL NASSR PEŞİNE DÜŞTÜ!
        Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Aboubakar ve Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr, Galatasaray'ın yıldızı Mohamed'e talip oldu...
        Galatasaray'da transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılı takımın golcüsü Mostafa Mohamed için Talisca ve Aboubakar'ın da formasını giydiği Al Nassr talip oldu. Mısır medyasında yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi 24 yaşındaki forvete imza attırmak istiyor. Ayrıca haberde Mostafa Mohamed'e Fransız ekipleri Lyon, Lille ve Marsilya'nın talip olduğu aktarıldı. Al Nassr'ın bu transferi 10 milyon Euro'ya bitirebileceği ifade edildi. Bu sezon Cimbom'da 36 maça çıkan Mohamed, 7 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.



        90 DAKİKA SAVAŞALIM
        Torrent, idman öncesi oyuncularına, "Derbide 90 dakika savaşmanızı istiyorum" dedi. Kerem'in takımla çalışması Aslan'da büyük sevinç yaşattı...
        Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi. İspanyol teknik adam oyuncularına yaptığı konuşmada, "Derbideki anahtar cümle 90 dakika savaşmak. Bunu yaptığımız taktirde Fenerbahçe'den galibiyetle ayrılacağız" diye konuştu. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun takımla birlikte çalışması büyük sevinç yaşattı.



            HAMSİK VE HUGO 11'E DÖNÜYOR
            Trabzonspor'da sakatlıktan çıkan Vitor Hugo ve Marek Hamsik, Gaziantep FK maçı öncesi forma giymeye hazır. Cezalı Siopis'in yerine Hamsik'in 11'de görev alması beklenirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın Denswil'i sol beke kaydırıp Hugo'yu savunmanın göbeğinde Hüseyin Türkmen ile birlikte görevlendireceği kaydedildi.



            ŞAMPİYONA HER YER TRABZON
            Trabzonspor şampiyonluğun matematiksel olarak garantilenmesi durumunda ligde son haftadaki Başakşehir maçının Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması için ön görüşmeler yaptı. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçen Trabzonspor, TFF talimatları gereği matematiksel olarak şampiyonluğa ulaşması durumunda şampiyonluk kupasını son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasında alacak. Ancak ardından Başakşehir ile İstanbul'da deplasmanda karşılaşacak olan Bordo-Mavililer bu karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda değil de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması için ön görüşme yaptı. Yapılan görüşme de Başakşehir kulübü de bu duruma sıcak bakarken kulüpler resmi görüşmeleri matematiksel olarak şampiyonluğun gelmesiyle birlikte yapacak. Bordo-Mavili yöneticilerin önümüzdeki günlerde TFF nezdinde girişimde bulunacağıda gelen haberler arasında.



            JOSEF'TEN GHEZZAL'A ÇAĞRI
            Beşiktaş'ta Josef de Souza, İnstagram'dan esprili bir mesaj paylaştı. Sambacı yıldız, takım arkadaşı Ghezzal ile fotoğrafını paylaşarak, "Ghezzal, bence bu maçta taraftarlar stadı doldurur" yazdı. Cezayirli yıldız diyalog içinde "Gerçekten mi?" derken, Josef de "Kesinlikle kardeşim. Onlar için savaşacağız" yanıtını verdi.



                YAKTIN BİZİ MOURİNHO!
                UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt, Roma'yı yenince Türkiye ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi. Türkiye, 2023-24 sezonunda Avrupa'ya 4 takım gönderecek. UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt, Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'yı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi. Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak. UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Süper Lig şampiyonu 1. Ön Eleme Turu'ndan kupaya dahil olacak. Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü ve Kupa Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Avrupa'ya katılacak. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş bu sezon transferde yaptıkları harcamalara rağmen Avrupa'da başarı elde edemedi.



                FENERBAHÇE SAFİPORT FİNALDE!
                Sarı-Lacivertliler, Kadınlar Avrupa Ligi'nde Çek ekibi Prag'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport, finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler'de Iagupova 24, Zahui ise 18 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldular. Macaristan temsilcisi Sopron Basket ise, İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı 74-69 yenerek Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde final maçı yarın oynanacak.



                GÖRKEMLİ KARŞILAMA
                Macaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde eden milli sporcu Kerem Kamal, memleketi Manisa'da bayrak ve çiçekler eşliğinde karşılandı.



                    LİVERPOOL'A ÖVGÜLER
                    Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Emekli olduğumda ve Manchester City'deki günlerimi düşündüğümde Liverpool'u en büyük rakibim olarak hatırlayacağım" dedi.



                    EFES DEPLASMANDA KIZILYILDIZ'A KAYBETTİ
                    THY Euroleague'de Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a 93-85 yenildi. Kızılyıldız ligdeki 12. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 12. mağlubiyetini aldı. Efes'te Chris Singleton 13 sayı, 8 ribaund; James Anderson 12 sayı, 2 ribaund; Shane Larkin 16 sayı, 2 ribaund, 6 asistle mücadele etti. Fenerbahçe Beko ise evinde Yunan ekibi Panathinaikos OPAP'a 62-59 mağlup oldu.



                    MAÇTA ORUÇ MOLASI VERİLDİ
                    Bundesliga'da Mainz forması giyen Moussa Niakhate'ye Augsburg ile oynadıkları maçta orucunu açması için maçın hakemi tarafından izin verildi. Niakhate, ''Hakeme kısa bir süre oyunu durdurmasını istedim. Hayır diyebilir ve bende bunu anlardım. Ancak isteğimi kabul etti ve ben de orucumu açabildim'' ifadesini kullandı.

                    KARTAL'DA TEK HEDEF 3 PUAN
                    Süper Lig'de Beşiktaş bugün Alanya'yı konuk edecek... Siyah-Beyazlılar yeni hocası Valerien Ismael ile seyircisi önünde ilk galibiyetini almak için mücadelede edecek.

                    FREİBURG REDDEDİLDİ BAYERN 4-1 KAZANDI!
                    Almanya Futbol Federasyonu, B.Münih'in Freiburg'u 4-1 yendiği maçta Bayern'in, bir süre sahada 12 oyuncu ile oynadığına dair Freiburg'un yaptığı itirazı reddetti. Bu haber Almanya'da futbol haber sitelerinin manşetlerinde yer aldı. Maç Bayern Münih'in Freiburg'u 4-1 yendiği şeklinde tescil edildi.

                    TRABZON ANTEP'TE 3 PUAN ARIYOR
                    Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçen Trabzonspor, 32. haftanın açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. 20.30'da start alacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen ile cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny Semedo bu maçta forma giyemeyecek.

                    CARVALHO ARTIK LİVERPOOL'DA
                    İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Championship ekibi Fulham'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu 5 milyon euro bonservis+ 3 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

                    DERBİDE FORMA SERDAR AZİZ'İN
                    Galatasaray derbisinde stoperde Kim'in yanında hangi oyuncunun oynayacağı sorusunun cevabı büyük oranda şekillenmiş durumda. İsmail Kartal, savunmanın göbeğinde Kim Min Jae-Serdar Aziz ikilisine yer verecek.

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                    Memura-emekliye yüzde 34 zam
                    Haberler Spor İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisinde İrfan Can, Crespo ve Zajc'a vur emri
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