İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisinde İrfan Can, Crespo ve Zajc'a vur emri





MAÇTA ORUÇ MOLASI VERİLDİ

Bundesliga'da Mainz forması giyen Moussa Niakhate'ye Augsburg ile oynadıkları maçta orucunu açması için maçın hakemi tarafından izin verildi. Niakhate, ''Hakeme kısa bir süre oyunu durdurmasını istedim. Hayır diyebilir ve bende bunu anlardım. Ancak isteğimi kabul etti ve ben de orucumu açabildim'' ifadesini kullandı.



KARTAL'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'de Beşiktaş bugün Alanya'yı konuk edecek... Siyah-Beyazlılar yeni hocası Valerien Ismael ile seyircisi önünde ilk galibiyetini almak için mücadelede edecek.



FREİBURG REDDEDİLDİ BAYERN 4-1 KAZANDI!

Almanya Futbol Federasyonu, B.Münih'in Freiburg'u 4-1 yendiği maçta Bayern'in, bir süre sahada 12 oyuncu ile oynadığına dair Freiburg'un yaptığı itirazı reddetti. Bu haber Almanya'da futbol haber sitelerinin manşetlerinde yer aldı. Maç Bayern Münih'in Freiburg'u 4-1 yendiği şeklinde tescil edildi.



TRABZON ANTEP'TE 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçen Trabzonspor, 32. haftanın açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. 20.30'da start alacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen ile cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny Semedo bu maçta forma giyemeyecek.



CARVALHO ARTIK LİVERPOOL'DA

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Championship ekibi Fulham'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu 5 milyon euro bonservis+ 3 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.



DERBİDE FORMA SERDAR AZİZ'İN

Galatasaray derbisinde stoperde Kim'in yanında hangi oyuncunun oynayacağı sorusunun cevabı büyük oranda şekillenmiş durumda. İsmail Kartal, savunmanın göbeğinde Kim Min Jae-Serdar Aziz ikilisine yer verecek.

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