İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisinde İrfan Can, Crespo ve Zajc'a vur emri

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. İdman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can, Crespo ve Zajc ile görüşerek "Çerçeveyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyin" dedi... Takıma "Kaleye çekilen şutları mutlaka takip edin. 2. şansınız hep olmalı" ifadesini kullandı. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra tesislerde kampa girecek.
FENER'DE HEDEF DERBİ ZAFERİ
Fenerbahçe, yarın Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı da yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor.
MESUT FENER'İN KARARINI BEKLİYOR
As gazetesi: "Mesut Özil'i tek isteyen Inter Miami. Mesut ABD seçeneğine sıcak. Ama Fener'in kararını bekliyor". İspanyol gazetesi AS, MLS ligi ekiplerinden Inter Miami'nin Mesut Özil ile ilgilenen tek takım olduğunu iddia etti. Haberde "İddia edildiği üzere Hull City'nin Mesut Özil konusunda bir girişimi yok. Mesut Özil ile ilgilenen tek takım David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami. Mesut Özil, Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor." ifadeleri kullanıldı.