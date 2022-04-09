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    Clermont’un 23 yaşındaki santrforu Mohamed Bayo Fenerbahçe'ye teklif edildi

    Fransa Ligi’nde düşme hattında bulunan Clermont’un santrforu Mohamed Bayo Fener’e teklif edildi. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi inerse imzalar atılabilir.

    Fener’e Bayo teklifi
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    Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimine sürpriz bir teklif geldi. Menajerler Fransa Ligi'nde düşme hattında bulunan ve bu sezon düşmesi beklenen Clermot'un 23 yaşındaki süper golcüsü Mohamed Bayo'yu Fenerbahçe'ye teklif ettiler. Piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Bayo'da indirimin söz konusu olacağı da öğrenildi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek. Eğer mali şartlar Fenerbahçe'nin istediği gibi olursa yönetim bu önemli fırsatı kaçırmak istemiyor. Kulübü ile 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Bayo'nun satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olabileceği ifade ediliyor. Mohamed Bayo, bu sezon Fransa Ligi'nde 10 gole imza attı. Bayo atletik özelliklerinin yanında güçlü fiziğiyle de dikkat çeken bir santrfor tipi.



    13 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
    BU sezon Fransa Ligi'nde 24 maça çıkan Mohamed Bayo, 10 gol atarken, 3 de asiste imza attı. Bayo bu 24 maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. Bayo ayrıca Gine Milli Takım formasını da giymeye başladı.

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