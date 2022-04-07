Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den olay açıklamalar: "Tarihi bir fırsat"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, TFF eski Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından Göksel Gümüşdağ'ı işaret etmesini değerlendirerek, "Yargının ve belki de Spor Bakanlığı'nın bu işe el atması lazım. İki yıl önce biz bunları söyledik, Nihat Özdemir'i uyardık, ceza aldık. Trabzon Barosu bu isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu, takipsizlik kararı verildi. O gün söylediklerimizi bugün Nihat Özdemir söylüyor" dedi. Sürmen, "Nihat Özdemir'in açıklamalarını okuduk, açıkçası Göksel Gümüşdağ'ı suçladı. Ya cesur bir savcı çıkıp 'Bu futbolun manipülasyonudur' diyecek ya da idari bir inceleme yapılacak. Yoksa yapılacak olan 16 Haziran'daki TFF başkanı ve yönetim seçiminin her anlamda sorunlu geçeceği anlaşılır. Seçim sonucuna göre güvenli olmayacaktır" diye konuştu.