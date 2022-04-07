Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Vuslata çok az kaldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine konuştu.
Ağaoğlu, "Nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Biliyorum ki her biriniz bahar hazırlıklarına erkenden başladınız. Kiminiz TS Club mağazalarımızdan aldı bayraklarını, kiminiz üzerine naftalin kokusu sinmiş eski bayrakları sandıklarından çıkardı. Bugünlerde her yeri Bordo-Mavi'ye boyanmış halde görüyorum" dedi.
Başkan Ağaoğlu ayrıca "Trabzonspor büyüyor, Trabzonspor güçleniyor, Trabzonspor çok daha güzel bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Bu yürüyüşte en çok dikkat ettiğimiz konu ise kulübümüzün kendi gerçekleridir..." ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, "Nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Biliyorum ki her biriniz bahar hazırlıklarına erkenden başladınız. Kiminiz TS Club mağazalarımızdan aldı bayraklarını, kiminiz üzerine naftalin kokusu sinmiş eski bayrakları sandıklarından çıkardı. Bugünlerde her yeri Bordo-Mavi'ye boyanmış halde görüyorum" dedi.
Başkan Ağaoğlu ayrıca "Trabzonspor büyüyor, Trabzonspor güçleniyor, Trabzonspor çok daha güzel bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Bu yürüyüşte en çok dikkat ettiğimiz konu ise kulübümüzün kendi gerçekleridir..." ifadelerini kullandı.