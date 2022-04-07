Takımın en büyük silahı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği

Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu için Florya'da seferberlik ilan edilmiş durumda... Sarı-Kırmızıllar'da Teknik Direktör Domenec Torrent, genç yıldızın durumunu anbean takip ediyor...

İspanyol hoca, Kerem Aktürkoğlu'nun bir an önce iyileşmesini bekliyor... Çünkü onu derbide en kritik futbolcu olarak görüyor... Onun çabukluğundan Fenerbahçe deplasmanında yararlanmak istiyor...