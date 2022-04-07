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    Takımın en büyük silahı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği

    Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar’da tek düşünce genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu derbi maça yetiştirebilmek...

    Kerem Aktürkoğlu seferberliği

    Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu için Florya'da seferberlik ilan edilmiş durumda... Sarı-Kırmızıllar'da Teknik Direktör Domenec Torrent, genç yıldızın durumunu anbean takip ediyor...

    İspanyol hoca, Kerem Aktürkoğlu'nun bir an önce iyileşmesini bekliyor... Çünkü onu derbide en kritik futbolcu olarak görüyor... Onun çabukluğundan Fenerbahçe deplasmanında yararlanmak istiyor...

    Galatasaray'da tek hedef yıldız oyuncuyu Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirmek... Cumartesi yapılacak idmanda kendini deneyecek olan Kerem, ağrı hissetmezse Fenerbahçe karşısında forma giyecek.

    KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE 1 MAÇ KAÇIRDI
    BU     sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 45 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 11 gol atarken 10 da asiste imza attı. Süper Lig'de 30 maçta görev alan Kerem, 8 gol ve 6 asistle tam 14 gole katkıda bulundu.

        Bu sezon istikrarlı futboluyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'de sadece 1 maç kaçırdı. Avrupa'nın dev kulüpleri de milli oyuncuyu yakından izliyor. Yıldız futbolcu için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacaklar.

        Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 45 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 11 gol atarken 10 da asiste imza attı. Ligde 8 gol ve 6 asist üretti.

        DERBİ MESAİSİ SÜRÜYOR
        Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Krımızılılar'da Teknik Direktör Domenec Torrent'in antrenman boyunca oyuncularına sürekli uyarılarda bulunması dikkat çekti.

        TAM KADRO KADIKÖY'E
        Galatasaray Başkanı olarak son 3 maçı kalan Burak Elmas, Kadıköy'de takımı yalnız bırakmayacak.

        Yönetici arkadaşları da Fenerbahçe derbisinde protokol tribününde Elmas'a eşlik edecek.
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