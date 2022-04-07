Fenerbahçe Avrupa’da zirvede | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Fenerbahçe özellikle son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı… Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ceza sahası dışından attığı 12 golle bu alanda Avrupa'da lider konumda… Fenerbahçe'yi 11 golle Aytemiz Alanyaspor ve İtalyan devi Milan takip ediyor.
SAMANDIRA'DA MÜTHİŞ TEMPO
F.Bahçe G.Saray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü... Sarı-Lacivertli futbolcuların hırsı dikkat çekiciydi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yaptırdığı idmanın sert geçmesi ve oyuncuların hırsı görülmeye değerdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
Beşiktaş Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışma taktik ağırlıklıydı.
AHMET NUR ÇEBİ UEFA İLE MASADA
BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu ile görüşmek için İsviçre'ye gitti. Başkan Çebi, UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine yapılan kesintiyi kaldırmak için temaslarda bulundu. Başkan Çebi görüşmeler sonrasında UEFA Başkanı Ceferin'e Beşiktaş forması hediye etti.