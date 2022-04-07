Fenerbahçe Avrupa’da zirvede | Yurttan ve dünyadan spor gündemi





SPORUN HERKESİN HAYATINDA OLMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü" kapsamında, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi. Kasapoğlu, "85 milyonun mutlaka hayatında sporun var olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çabamızı ortaya koyacağız" dedi.



KOEMAN YENİDEN MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA

HOLLANDA Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğü için Ronald Koeman ile sözleşme imzaladı. KNVB'den yapılan açıklamada, 59 yaşındaki tecrübeli hoca ile 2023 yılından itibaren 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Koeman'ın, görevine 2022 Dünya Kupası'nın ardından başlayacağı kaydedildi.