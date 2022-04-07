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    Fenerbahçe Avrupa’da zirvede | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe ceza sahası dışından attığı gollerle Avrupa'da zirveye oturdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Fener avrupa’da zirvede!

    Fenerbahçe özellikle son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı… Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ceza sahası dışından attığı 12 golle bu alanda Avrupa'da lider konumda… Fenerbahçe'yi 11 golle Aytemiz Alanyaspor ve İtalyan devi Milan takip ediyor.



    SAMANDIRA'DA MÜTHİŞ TEMPO
    F.Bahçe G.Saray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü... Sarı-Lacivertli futbolcuların hırsı dikkat çekiciydi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yaptırdığı idmanın sert geçmesi ve oyuncuların hırsı görülmeye değerdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

    KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
    Beşiktaş Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışma taktik ağırlıklıydı.



    AHMET NUR ÇEBİ UEFA İLE MASADA
    BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu ile görüşmek için İsviçre'ye gitti. Başkan Çebi, UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine yapılan kesintiyi kaldırmak için temaslarda bulundu. Başkan Çebi görüşmeler sonrasında UEFA Başkanı Ceferin'e Beşiktaş forması hediye etti.




        ÇAKIR İSVİÇRE YOLCUSU
        TFF'nin İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır ve ekibi ile ilgili gelen talebi kabul ettiği iddia edildi. Çakır da teklifi kabul etmesi durumunda İsviçre'da hakemlik yapacak.

        MALATYA'DA GEVREK BIRAKIYOR
        Yeni Malatyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Kulüp başkanı Adil Gevrek genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 31. hafta sonunda 20 puanla son sırada yer alıyor.



        ALPEREN'İN DUBLESİ GALİBİYETE YETMEDİ
        NBA'DE Broolyn Nets, Houston Rockets'ı konuk ettiği karşılaşmadan 118-105'lik skorla galip ayrıldı. Nets'te Kyrie Irving 42 sayı, 6 asist ve 2 top çalmayla takımını galibiyete taşıdı. Rockets'ta Kevin Porter JR'ın 36 sayısı ve milli yıldız Alperen Şengün'ün 14 sayı, 11 ribaund, 5 asistlik double-double'ı ise mağlubiyeti engelleyemedi.

        GÖZTEPELİ NDİAYE SHANGAİ PORT'TA!
        SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye için Çin kulübü Shangai Port ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyoruz" denildi.



        SPORUN HERKESİN HAYATINDA OLMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ
        SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü" kapsamında, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi. Kasapoğlu, "85 milyonun mutlaka hayatında sporun var olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çabamızı ortaya koyacağız" dedi.

        KOEMAN YENİDEN MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA
        HOLLANDA Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğü için Ronald Koeman ile sözleşme imzaladı. KNVB'den yapılan açıklamada, 59 yaşındaki tecrübeli hoca ile 2023 yılından itibaren 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Koeman'ın, görevine 2022 Dünya Kupası'nın ardından başlayacağı kaydedildi.



            ALTAY MAÇ TEKRARI İÇİN TFF'YE BAŞVURDU
            SÜPER Lig ekiplerinden Altay, 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçında hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesiyle alakalı Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Federasyona maçın tekrarına yönelik remi başvuruda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
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