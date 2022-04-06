Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı gerçek! Kadıköy'de galibiyet gören yok...

Spor Toto Süper Lig'de gözler Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçına çevrilirken dev derbi öncesi bazı detaylar ön plana çıkmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 sene mağlup edemeyen Galatasaray, 2020 yılında bu şanssızlığına son verirken, üst üste ezeli rakibine karşı deplasmanda iki galibiyet almayı başarmıştı.
FENERBAHÇE KADIKÖY'DE 2016'DAN SONRA KAZANAMADI
Kadıköy'de Galatasaray'a karşı kurduğu ezici üstünlüğü son yıllarda kaybeden Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar ile evinde oynadığı maçlardaki son galibiyetini 2016 yılında elde etmişti.
Yaklaşık 6 yıldır Galatasaray'a karşı Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de dev derbi öncesi dikkat çeken bir diğer nokta ise Sarı-Lacivertli takımda şu anda forma giyen futbolcuların hiçbirinin Ülker Stadı'nda Cimbom'a karşı derbi galibiyeti yaşamamış olması oldu.