Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı gerçek! Kadıköy'de galibiyet gören yok...

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Miguel Crespo, Diego Rossi, Mergim Berisha, Burak Kapacak, Arda Güler ve Serdar Dursun gibi isimler Kadıköy'de ilk kez Galatasaray derbisi atmosferini soluyacak.

Öte yandan Galatasaray'a karşı sahasında 2016'dan bu yana galip gelemeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi ile ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı. Tıpkı Fenerbahçe gibi Galatasaray da Sarı-Lacivertliler'i iç sahada yenmekte zorlanıyor.

Galatasaray ise Fenerbahçe'ye karşı evindeki son galibiyetini 2014 yılında Wesley Sneijder'in golleriyle 2-1'lik skorla elde etmişti.