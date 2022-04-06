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    • Spor
    • 06.04.2022 21:54
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    • 06.04.2022 22:12
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    Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı gerçek! Kadıköy'de galibiyet gören yok...

    Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig’de bu hafta sonu Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, 2016 yılından bu yana rakibini evinde mağlup edemiyor. Karşılşma öncesi dikkat çeken bir istatistik öne çıktı. Sarı-Lacivertli takımın mevcut kadrosunda Fenerbahçe formasıyla Kadıköy’de Galatasaray'a karşı galibiyet gören bir futbolcu bile yer almıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kadıköy’de galibiyet gören yok!

    Spor Toto Süper Lig'de gözler Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçına çevrilirken dev derbi öncesi bazı detaylar ön plana çıkmaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 sene mağlup edemeyen Galatasaray, 2020 yılında bu şanssızlığına son verirken, üst üste ezeli rakibine karşı deplasmanda iki galibiyet almayı başarmıştı.

    FENERBAHÇE KADIKÖY'DE 2016'DAN SONRA KAZANAMADI
    Kadıköy'de Galatasaray'a karşı kurduğu ezici üstünlüğü son yıllarda kaybeden Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar ile evinde oynadığı maçlardaki son galibiyetini 2016 yılında elde etmişti.

    Yaklaşık 6 yıldır Galatasaray'a karşı Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de dev derbi öncesi dikkat çeken bir diğer nokta ise Sarı-Lacivertli takımda şu anda forma giyen futbolcuların hiçbirinin Ülker Stadı'nda Cimbom'a karşı derbi galibiyeti yaşamamış olması oldu.

        GALİBİYET GÖREN TEK İSİM OZAN TUFAN
        Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de son olarak mağlup ettiği 2015-2016 sezonunda takımda yer alan tek futbolcu olan Ozan Tufan ise kadro dışı olması sebebiyle Sarı-Kırmızılı takıma karşı görev yapamayacak.

        Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Miguel Crespo, Diego Rossi, Mergim Berisha, Burak Kapacak, Arda Güler ve Serdar Dursun gibi isimler Kadıköy'de ilk kez Galatasaray derbisi atmosferini soluyacak.

        Öte yandan Galatasaray'a karşı sahasında 2016'dan bu yana galip gelemeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi ile ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı. Tıpkı Fenerbahçe gibi Galatasaray da Sarı-Lacivertliler'i iç sahada yenmekte zorlanıyor.

        Galatasaray ise Fenerbahçe'ye karşı evindeki son galibiyetini 2014 yılında Wesley Sneijder'in golleriyle 2-1'lik skorla elde etmişti.
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