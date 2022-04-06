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    • Spor
    • 06.04.2022 22:14
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    • 06.04.2022 22:14
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    Basketbolda tarihi başarı! Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda finale çıktı

    Son dakika haberine göre FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji, adını finale yazdırdı.

    Basketbolda büyük başarı! Finale çıktı

    Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji, adını finale yazdırdı.

    Eşleşmenin ilk maçını da Bahçeşehir Koleji deplasmanda 77-71 kazanmıştı.

    Karşılaşmaya iyi başlayan ZZ Leiden, 3. dakikada Midtgaard'ın basketiyle skoru 9-2'ye getirdi. Jones ve Dekker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada Erkan Yılmaz'ın pota altı atışıyla öne geçti: 12-11. Bahçeşehir Koleji, çeyreği 25-19 önde tamamladı.

    Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Konuk ekip Dunn önderliğinde skor üretirken, Bahçeşehir Koleji bu hücumlara Kartal Özmızrak ile cevap verdi ve 17. dakika 40-33 geçildi. Dekker'ın 19. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (44-34) çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 46-38 önde gitti.

    Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Jones'un üç sayılık basketleriyle farkı yeniden çift hanelere (52-38) çıkartarak başladı. Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla üst üste skor üreten İstanbul temsilcisi, 29. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 67-47. Son periyoda Bahçeşehir Koleji'nin 72-57 üstünlüğüyle girildi.

    Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, salondan 90-82 galip ayrılarak finale yükseldi.

    Maçın en skorer ismi 24 sayı kaydeden Kartal Özmızrak oldu.

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